Який сьогодні день 23 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 23 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

23 грудня – 357-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 8 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 10 грудня Юліанського календаря.

В Україні

23 грудня в Україні святкують День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів (або День штабних спеціальностей та військ спецзв’язку).

Головна мета цього дня: привернути увагу до тих структур, які є невидимими на перший погляд. Проте саме вони допомагають створити надійний і безперебійний зв’язок не лише у воєнні, але й у мирні часи. Також телекомунікаційні системи допомагають підтримувати спеціальний зв’язок між посадовцями на усіх рівнях влади.

Головне управління було сформовано 1992 року. І нині воно підпорядковується Службі Безпеки України. Дуже важливо своєчасно отримувати перевірену і потрібну інформацію, адже тоді влада, військовослужбовці, правозахисники можуть швидко реагувати на неї.День енергетика

У світі

23 грудня святкують особливе Свято людського світла (або День внутрішнього світла)

Започаткували його 2001 року, і воно поширене серед людей будь-яких віросповідань, конфесій, національностей. Мета цього дня: нагадати про необхідність фокусуватися на таких людських цінностях, як добро, співчуття, вірність, щирість, відповідальність, рішучість, взаємодопомога.

В цьому разі слово “світло” використовується не як опис вищого надприродного розуму, а людської усвідомленості, що в світі все пов’язане між собою. Те, що людина віддає іншим (в плані своїх думок, дій, емоцій) завжди до неї повертається у примноженому вигляді. Тому робіть добрі справи і ваша душа буде випромінювати невидиме людському оку світло.

Традиційно 23 грудня люди запалюють чотири свічки різного кольору на честь співчуття, надії, людяності та розуму. Також варто займатися благодійністю, бажати добра планеті всім серцем. Цікавий факт: свято має свій особливий символ. Це три людські фігури на фоні сонячних променів та трьох кольорів (червоний, синій, золотий). Деякі люди обирають саме такі кольори свічок і доповнюють білою на честь людяності.

Всесвітній день сноуборду

День сноуборду – відомий у світі як World Snowboard Day –молоде свято. Вперше його почали відзначати у Європі у 2006 році. А за шість років, 2012 року, святкували вже майже в сорока країнах світу. Не дивно, адже це свято всіх країн, де є сніг.

Багато курортів роблять у цей день вхід безкоштовним, а отримати кілька уроків можна навіть сноубордисту-початківцю. До свята приєднуються брендові компанії з різними акціями, спортивні школи, проекти та всі зацікавлені в участі. На спеціалізованих курортах відбуваються концерти, дарують подарунки новачкам, проводять цікаві конкурси.

Свято Блукаса

Блукас – це особливий день, який є символом незакінчених турбот і невиконаних бажань року, що минає. А саме свято Блукаса — це, відповідно, своєрідна підготовка до Нового року, коли все старе, незакінчене та погане треба залишити в минулому та приготуватися до нового, чудового.

Подібні свята мають багато народів і свої особливості їх святкування. У Литві ж цього дня, за старовинним звичаєм, з настанням найтемнішої пори року дворами тягали старий корч — Блукаса.

Після того, як всі двори в селищі були пройдені, корч спалювали. Це означало, що минулі турботи закінчилися і починається підготовка до створення нового світу. Ніч перестає подовжуватися і поступово повертається сонце.

23 грудня – іменини

Єрмоген, Євграф, Ангеліна, Іоанн, Стефан, Євген

Який сьогодні день 23 грудня – церковне свято

23 грудня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа. Мина приїхав до Олександрії за наказом імператора Максимином з Афін. Він повинен був придушити повстання між язичниками та християнами. Проте він сам сповідував християнську релігію, а також вмів гарно говорити. А тому почав проповідувати.

Коли імператор дізнався про це, то послав до Олександрії свого єпарха Єрмогена, щоб той провів над святим Миною суд та очистив місто від християн. Мину схопили і піддали страшним катуванням, проте його рани чудесним чином зцілювалися. Єрмоген, хоч і був язичником, побачив це чудо і сам увірував в Христа.

Тоді Максимин сам поїхав до Олександрії. Він настільки розізлився, що розрубав Євграфа, який працював у Мини секретарем. Потім він також відрубав голову Мині, а тоді і Єрмогені.

Їхні понівечені тіла кинули в море в залізній скрині, проте згодом їхні мощі знайшли і відвезли до Константинополя. На честь мученика Мини імператор Юстиніан навіть побудував храм.

23 грудня – цей день в історії

1583 — В урочистих умовах Папа Римський Климентій VIII формально прийняв українську православну церкву під свою зверхність. Ця звістка викликала в Україні численні протести й обурення — для широких мас ідея об’єднання всього християнства відступала перед загрозою латинізації і полонізації України.

1846 — Брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням і авіаперевезеннями.

1873 — Засноване Наукове товариство імені Шевченка.

1913 — Відбувся перший політ літака І.Сікорського «Ілля Муромець».

1947 — 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

1947 — У Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. Згодом вони отримали Нобелівську премію.

1953 — народилася Романова Марія Володимирівна — голова Російського імператорського дому (2009 рік).

1954 — Перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Brigham в Бостоні, штат Массачусетс. Операція дозволила братові Херріка прожити вісім років.

1968 — Американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — Манагуа, столиця Нікарагуа, зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала. Загинуло понад 10 тисяч людей.

1972 — Через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах було врятовано 16 жертв тієї аварії. На основі цих подій у 1993 році режисер Френк Маршалл зняв фільм «Живі».

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1986 — У Москву після 7-річного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.

1990 — На всенародному референдумі 88 % громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1991 — Незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика. Встановлено дипломатичні відносини з Казахстаном.

1995 — В Індії під час новорічних святкувань внаслідок пожежі в Дабвалі у вогні загинули 540 людей, у тому числі 170 дітей.

2015 — російські хакери здійснили Кібератаку на енергетичні компанії України.

Хто народився 23 грудня

1573 — Джованні Баттіста Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.

1743 — Іполит Богданович, поет, видавець, перекладач. Випускник Києво-Могилянської академії.

1790 — Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик-орієнталіст, лінгвіст. Визнаний засновник єгиптології, якому вдалось розшифрувати ієрогліфи.

1799 — Карл Брюллов, російський живописець (Останній день Помпеї, Вершниця).

1878 — Степан Тимошенко, український, американський та німецький вчений. Батько теоретичної механіки. Основоположник теорії міцності матеріалів, теорії пружності та коливань.

1882 — Адам Коцко, громадський діяч, борець за український університет у Львові. Убитий польським шовіністом під час студентських виступів 01.07.1910.

1924 — Михайло Водяной (Вассерман), артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії, що тепер має його ім’я, народний артист СРСР.

1925 — П’єр Береговуа, французький прем’єр-міністр українського походження.

1934 — Наталія Фатєєва, актриса театру і кіно (Зоя у фільмі «Три плюс два», дочка професора Мальцева у «Джентльменах удачі», Ірина Соболевська у «Місце зустрічі змінити не можна»).

1950 — Вісенте Дель Боске, іспанський футболіст (півзахисник) і тренер. З 2008-го — тренер національної збірної Іспанії.

1968 — Карла Бруні, італо-французька модель, поп-співачка, дружина президента Франції Ніколя Саркозі

1968 — Мануель Рівера-Ортіс, американський фотограф.

1979 — Скотт Гомес, американський хокеїст.

Померли у цей день

1789 — Шарль-Мішель Епе, французький ксьондз, один з основоположників сурдопедагогіки.

1890 — Зайцев Іван Кіндратович, український і російський художник-портретист, автор мемуарів «Спогади старого вчителя» про Тараса Шевченка.

1907 — П’єр Жуль Сезар Жансен, французький астроном, який першим знайшов новий хімічний елемент гелій на Сонці.

1923 — Іван Похитонов, український живописець та графік.

1934 — Георг Еліс Мюллер, німецький філософ, один з перших експериментальних психологів. Професорував у Геттінгені та Чернівцях.

1973 — Джерард Петер Койпер, нідерландський і американський астроном.

1978 — Мечислав Павликовський, польський актор театру та кіно.

2007 — Оскар Пітерсон, канадський джазовий піаніст.

2019 — Віталій Дорошенко, український актор кіно та дубляжу, заслужений артист України.

Традиції і прикмети 23 грудня

Народні прикмети

Якщо погода ясна – чекай на морози;

Якщо видно кільця навколо місяця та сонця, буде сильний снігопад;

Зірки мерехтять – до холоду;

Якщо сороки поблизу житла літають чи під дах ховаються, то буде холодно.

Сніг вітром легко розноситься – літо буде без дощів.

Традиції

Дівчата в цей день займалися рукоділлям. Вишивали свою майбутню весільну сукню та постільну білизну для приданого.

У цю дату багато людей скаржаться на поганий сон. Особливо погано сплять діти. Щоб немовля міцніше спало, над його колискою вішають ікону Богоматері. 23 грудня вважається хорошим днем для лікування очних захворювань. Знахарі в цей день читають замовляння на хороший зір.

Чого не можна робити

У цей день категорично заборонялося лаятися і підвищувати голос – це може розгнівати святого.

23 грудня заборонялося займатися важкою працею.

Також не вживали важку їжу чи алкогольні напої.

23 грудня намагайтеся не позичати гроші.

Не можна виходити на кригу чи плавати у водоймах.

23 грудня заборонялося вишивати і тримати гострі предмети в руках.

Який сьогодні день 22 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

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