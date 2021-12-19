Який сьогодні день 19 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 19 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

19 грудня — 353-й день року (354-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 12 днів.

19 грудня – яке сьогодні свято

В Україні

19 грудня в Україні святкують День адвокатури

Святкування Дня адвоката в Україні проводиться у другій декаді грудня. Офіційне свято встановлено з 2002 року. Традиції святкування Дня адвокатури включають ряд урочистих заходів і церемоній, вшанування правозахисників і адвокатів.

В грудні 2002 року Президент України підписав Указ № 1121/2002 про встановлення в Україні професійного свята – Дня адвокатури, який відзначається щорічно 19 грудня.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру», який був введений в дію постановою Верховної Ради від 19 грудня 1992 року, Адвокатура України – це добровільне професійне громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод і представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Свято встановлено, щоб відзначити велике суспільне значення цього правозахисного інституту в Україні. Ефективність діяльності адвокатури є показником рівня демократії в державі, його політичної та економічної стабільності.

У світі

19 грудня у світі – Міжнародний день допомоги бідним

Він був започаткований Організацією Об’єднаних Націй 1992 року. А 2000 року почали приймати ряд програм, націлених на боротьбу з бідністю.

Під кінець XX століття невтішна статистика змусила людство шукати способи, які допомогли б покращити життя та матеріальний стан. За даними 23% людей в світі знаходяться в скрутному положенні. Для боротьби зі злиднями вкрай важливою є своєчасна допомога. Тому 19 грудня весь світ намагається брати участь в благодійності, щоб статистика змінилася на краще.

19 грудня – іменини

У православних: Максим, Микола

У католиків – Дарія

19 грудня – яке церковне свято

19 грудня в церковному календарі – день святителя Миколая Чудотворця. Це одне з найулюбленіших свят православних християн. Наряд чи є хоча б одна людина в Україні, яка не чула про святого Миколая. Його ікони є в багатьох оселях. Сьогодні він знаний, перш за все, своїми подарунками, які кладе під подушку слухняним дітям.

За життя чоловік був відданим проповідником християнської релігії. Своїми молитвами святий Миколай здійснив чимало чудес. Він також вважається захисником всіх несправедливо засуджених, ображених, мандрівників і бідняків.

Народився Миколай в сім’ї заможних християн грецького походження в кінці III століття нашої ери. Жив в місті Патара (провінція Лікія). З самого дитинства він був дуже набожним та добрим. Завдяки батькам Миколай здобув хорошу на той час освіту, вмів писати та читати (що вважалося вкрай рідкісним явищем).

Рідного дядька святого також звали Миколаєм, він був Патарським єпископом. Побачивши, що племінник показує любов до християнства, призначив його спочатку читцем, а потім і священником. Коли відлучався у справах, то навіть залишав на племінника єпархію.

Миколай втратив своїх батьків в досить молодому віці. Після їх смерті він отримав великий спадок, який майже весь роздав біднякам. Бог нагородив святого здатністю творити чудеса і надзвичайною харизмою за відданість Божому Слову. Наприклад, двічі під час паломництва у далекі краї на кораблі, Миколай зміг заспокоїти шторм.

Досить цікава про родину з трьома бідними доньками. Вони не мали приданого, а тому не могли вийти заміж. Таємно Миколай підклав їм у будинок мішечки з золотом і вони знайшли собі чоловіків.

Коли правителями Римської імперії були Діоклетіан та Максиміліан, на землях поширювалося жорстоке ставлення до християн. Священника Миколая кинули за ґрати, де він продовжував навертати на свою віру вже ув’язнених. Після того, як намісником став Ліциній, ставлення до християн поліпшилося. Тоді Миколая і звільнили.

У часи життя Миколая єпископами ставали лише шановані серед народу люди. Святий мав досить великий авторитет завдяки своїй порядності і добрим вчинкам. Коли в місті Мира помер єпископ, на його місце запропонували саме Миколая. Так він і став єпископом Мирійським.

На цій посаді святий займався знищенням храмів ідолопоклонників, брав участь в обрядах вигнання демонів. Також був на Першому Вселенському Соборі 325 року. Там були створені основні церковні закони. Перебуваючи на посаді, Миколай залишався добрим другом для своїх прихожан. До святого йшли зі своїми проблемами, для вирішення суперечок. Смерть прийшла до святого Миколая 342 року.

19 грудня – цей день в історії

1686 — Згідно із сюжетом відомого роману Даніеля Дефо, Робінзон Крузо залишив обжитий ним острів, пробувши на ньому 28 років, два місяці і 19 днів.

1863 — Англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум.

1915 — Казимир Малевич уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий «чорний квадрат»

1917 — У Києві завершився Всеукраїнський з’їзд рад. Всупереч намірам більшовиків більшість із 2 тисяч його делегатів підтримала Центральну Раду. Відтак 124 делегатів-більшовиків на чолі з В.Затонським переїхали до Харкова, де об’єднались з депутатами III з’їзду Рад Донецького і Криворізького басейнів і провели 24—25 грудня спільний з’їзд рад (близько 200 осіб), на якому проголосили Україну радянською республікою рад та визнали її частиною РРФСР.

1918 — В Одесу прибули французькі війська.

1920 — Наказом Кримревкому оголошувалося, що на всьому Кримському півострові негайно, «з моменту оголошення цього наказу», припиняється видача пенсій всім тим, хто до того часу їх отримував.

1939 — підписано Постанову РНК УРСР про заснування у Львові 5 державних театрів: Львівського театру опери та балету, Львівського державного драматичного українського театру, Львівського державного драматичного єврейського театру, Львівського державного драматичного польського театру, Театру мініатюр, а також Львівської державної філармонії.

1941 — Після невдалої спроби захопити Москву і першої у Другій світовій війні поразки німецьких військ Адольф Гітлер прийняв на себе командування армією і провів кадрові перестановки серед вищих армійських офіцерів.

1946 — початок Першої індокитайської війни — боротьба в’єтнамських націонал-комуністів проти французької колоніальної адміністрації, що закінчилася розділенням В’єтнаму на дві держави (1954).

1972 — На Землю повертається екіпаж американського космічного корабля «Аполон-17». Цим польотом завершується американська місячна програма.

1974 — У магазинах США з’явився у продажу «Altair 8800», саморобний комп’ютерний набір вартістю 397 доларів.

1980 — Відкриті станції київського метрополітену «Тараса Шевченка», «Петрівка» і «Проспект Корнійчука» (нині «Оболонь»).

1981 — Відкриті станції київського метрополітену «Площа Льва Толстого» і «Республіканський стадіон» (нині «Олімпійська»).

1984 — У Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії Маргарет Тетчер і КНР Чжао Цзіян підписали угоду про повернення в 1997 році британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю при умові збереження в ньому протягом наступних 50 років капіталістичної системи.

1986 — Радянський лідер Михайло Горбачов віддав розпорядження звільнити відомого правозахисника Андрія Сахарова і його дружину Олену Боннер із заслання в Горький, міста, закритого для відвідування іноземцями.

1991 — Швеція визнала незалежність України.

1997 — Прем’єра американського фільму «Титанік». Уже через 25 днів після початку прокату цей фільм окупить свій великий бюджет у 200 мільйонів доларів.

2001 — Вийшов у світ кінофільм «Братство Персня» — екранізація першої частини трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар перснів».

2016 — Приватбанк став державним.

Хто народився 19 грудня

1830 — Данило Мордовець, український письменник, історик.

1873 — Філянський Микола, український поет, музеєзнавець.

1875 — Мілєва Марич, перша дружина Альберта Ейнштейна, яку деякі дослідники-біографи вважають співавтором його революційних наукових ідей.

1898 — Микола Тараканов, український хоровий диригент і педагог, народний артист України.

1915 — Едіт Піаф, французька співачка, «голос Парижа».

1919 — Микола Лукаш, видатний український перекладач.

1920 — Руденко Микола, український поет, письменник, філософ, правозахисник, засновник Української Гельсінської Групи (УГГ).

1959 — Марія Матіос, українська письменниця («Нація», «Солодка Даруся»…)

1963 — Тіль Швайґер, німецький актор, режисер і продюсер («Достукатися до небес», «Лара Крофт»).

1964 — Беатріс Даль, французька акторка («Помста жінки», «Бажання», «Ніч на Землі»).

1964 — Арвідас Сабоніс, радянський і литовський баскетболіст, один із найкращих центрових світу 1980-х років.

1969 — Азіза Мустафа Заде, азербайджанська джазова піаністка, співачка та композитор.

1972 — Алісса Мілано, американська акторка.

1975 — Кристовський Володимир, лідер гурту «Уматурман».

1980 — Джейк Джилленголл, американський актор («Початковий код», «Післязавтра»).

Померли у цей день

1111 — Аль-Газалі, мусульманський теолог, філософ, суфій.

1848 — Емілі Бронте, англійська письменниця, автор роману «Буремний перевал».

1890 — Ежен Луї Ламі, французький живописець, учень Антуана Жана Гро, Ораса Верне та Французької академії академії мистецтв.

1996 — Марчелло Мастроянні, найзнаменитіший італійський актор («Білі ночі», «Солодке життя», «Вісім з половиною», «Місто жінок»).

2004 – Рената Тебальді, італійська оперна співачка (лірико-драматичне сопрано)

2004 – Герберт Чарлз Браун, американський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії.

2009 — Кім Пік, відомий американський савант, що став прототипом оскароносного фільму Людина дощу.

Традиції і прикмети 18 грудня

Народні прикмети

Наші предки дивилися, який сьогодні день: якщо з’явився іній, урожай наступного року буде дуже гарним;

яка на день святого Миколая взимку погода, таку слід чекати і на літнього Миколу (22 травня);

19 грудня йде сніг – буде гарний урожай пшениці, а якщо дощ – то вродять капуста й огірки;

якщо в день святого Миколая ясно і холодно, влітку буде хороший врожай;

скільки на Миколу снігу, стільки влітку виросте трави;

якщо 19 грудня холодна погода, такою буде вся зима, а якщо тепла, то сильних морозів можна не чекати.

Традиції

Українці здавна шанували святого Миколая. Особливо популярне це свято в дітей, які чекають від дідуся подарунків під подушку.

19 грудня, в день Миколи, обов’язково ходили до церкви. Там потрібно помолитися перед іконою святого, щоб він допоміг пережити всі негаразди. Зазвичай наші предки в цей день проводили ярмарки та вечорниці.

Чого не можна робити 19 грудня

19 грудня все ще триває Різдвяний піст, тому не можна їсти жирну їжу, м’ясо, яйця.

В день святого Миколая заборонялося давати в борг.

Також не можна було прати, шити, займатися ремонтом.

У День Миколи категорично не можна конфліктувати, сперечатися, лаяти дітей – на церковні свята слід особливо контролювати емоції.

Також не можна відмовляти в милосерді, сумувати, працювати вдома, займатися рукоділлям. Крім того, за повір’ям, не можна стригтися.

Який сьогодні день 17 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 16 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

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