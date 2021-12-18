Який сьогодні день 18 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 18 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

18 грудня — 352-й день року (353-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 13 днів.

18 грудня – яке сьогодні свято

В Україні

18 грудня в Україні святкують День робітників відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу). Тож не забудьте привітати своїх рідних та друзів, які виконують вкрай важливу роботу: допомагають змінити ім’я та прізвище, громадянство, оформляють народження, усиновлення та проводять церемонію одруження.

РАГС (пізніше РАЦС) був створений ще 1917 року, саме 18 грудня. Незважаючи на розпад СРСР, система ведення актів цивільного стану залишається незмінною в Україні і нині. Працівники мають досить психологічно важку та напружену роботу, тому що їхня діяльність пов’язана не лише з радісними, але й вкрай сумними подіями в житті кожної людини.

У світі

18 грудня – Міжнародний день мігранта. Він був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН, щоб захистити мігрантів та біженців у всьому світі. Цього дня відбувається низка заходів, спрямованих на підтримку тих, хто вирушив шукати кращої долі в чужу країну. Особлива увага завжди приділялася в міжнародній спільності біженцям. Адже це дозволяє покращити їх життя.

Коли мігрант прибуває до нової країни, то повинен адаптуватися до зовсім іншого ритму життя, призвичаїтися до звичаїв та традицій. Особливо важко це зробити тим, хто не знає мови та права. Також серйозною проблемою може стати відсутність будь-якої підтримки з боку держави. Щоб мігранти почували себе краще Генеральна асамблея ООН запровадила Міжнародну конвенцію (1990 рік), яка спрямована на захист прав робочих мігрантів та їхніх родин.

18 грудня також святкують Міжнародний день арабської мови. Свято було засновано зовсім недавно – 2010 року. А ініціатором утворення стала Організація Об’єднаних Націй. Дату святкування обрали на честь ухвалення рішення стосовно включення арабської мови до списку офіційних мов ООН (1973 рік). 2012 року цей день набув міжнародного значення.

18 грудня – іменини

Іменини у цей день відзначають Геннадій, Захар, Ілля, Сергій, Сава

18 грудня – яке церковне свято

18 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Сави Освяченого. Все своє життя він присвятив Богу та служінню людям. Саме Сава причетний до відкриття кількох монастирів та лавр. Також він заснував монастирський Єрусалимський статут.

Народився Сава в Каппадокії в 439 році. Ще в дитинстві хлопчик дізнався про християнство і у 8 років вирішив піти жити в монастир святої Флавіани. Постриг Сава приймає в 17 років. В той же час у нього з’являється дар чудотворця.

Довгий час Сава подорожував відлюдником. Одного разу він побачив простору печеру, в якій і вирішив залишитися. Слава про нього була такою великою, що згодом біля печери утворилася громада і люди почали будувати лавру. Назвали її на честь Сави Освяченого.

18 грудня – цей день в історії

1104 — Никифор І був призначений керувати Київською Митрополією.

1865 — після ратифікації необхідними трьома чвертями штатів, 13-у поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни.

1890 — у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен). Перед тим поїзди метро рухали паровози.

1917 — Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії.

1917 — у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут.

1920 — Раднарком УРСР ухвалив постанову «Про облік музичних інструментів» — один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів.

1940 — в Третьому Рейху затвердили директиву № 21 («план Барбаросса» — кодова назва плану нападу Німеччини на СРСР).

1941 — американський Конгрес запровадив цензурування усієї інформації, що входить або виходить за межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агентства Associated Press Байрона Прайса.

1958 — американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник.

1972 — президент США Річард Ніксон віддав наказ про бомбардування Північного В’єтнаму. Операція тривала 11 днів.

1991 — Незалежність України визнала Вірменія.

1998 — вперше за 130 років Палата представників Конгресу США почала слухання з імпічменту американського президента — Білла Клінтона (за неправдиві свідчення у ході сексуального скандалу з Монікою Левінскі).

2007 — Юлія Тимошенко вдруге стала прем’єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ та НУ-НС.

2008 — спекуляції на валютному ринку України досягли верху: слідом за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50—10,20 за долар.

2016 — Кабінет міністрів України прийняв рішення про націоналізацію ПАТ «Приватбанк»

Хто народився 17 грудня

1793 — Василь Маслович, український письменник, байкар, журналіст, засновник часопису «Харьковскій Демокритъ». Друкувався під псевдонімом «Мслвчь».

1892 — Микола Куліш, український письменник, режисер, драматург («97», «Патетична соната», «Маклена Граса», «Мина Мазайло»).

1876 — Петро Холодний, український маляр-імпресіоніст з нахилом до ліризму і неовізантист, за фахом фізик-хімік.

1879 — Пауль Клее, швейцарсько-німецький художник. Учасник гурту «Синій вершник» (Blaue Reiter), викладав у славетному «Баухаусі» (Bauhaus).

1908 — Юрій Косач, український письменник, небіж Лесі Українки.

1921 — Юрій Нікулін, радянський кіноактор («Операція „И“», «Кавказька полонянка», «Діамантова рука»), телеведучий та клоун.

1931 — Михайлина Коцюбинська, український філолог та літературознавець, активна учасниця руху шістдесятників.

1935 — Віктор Скопенко, український хімік-неорганік, ректор Київського університету (1985–2008), академік НАН України, Герой України.

1946 — Стівен Спілберг, американський кінорежисер, продюсер, лауреат «Оскара» («Список Шиндлера», «Люди в чорному», «Врятувати рядового Раяна», «Термінал», «Щелепи»).

1963 — Бред Пітт, американський кіноактор («Власність диявола», «Інтерв’ю з вампіром», «Троя», «Містер і місіс Сміт»), продюсер.

1964 — Стів Остін, американський реслер, кіноактор

1969 — Хосе Сантьяго Каньїсарес, іспанський футболіст, воротар, Олімпійський чемпіон 1992 року, чотириразовий чемпіон Іспанії, переможець Ліги чемпіонів 1998, володар Кубка УЄФА.

1980 — Крістіна Агілера, американська поп-співачка, володарка п’яти премій «Греммі».

Померли у цей день

1724 — Павло Полуботок, український гетьман, помер у Петропавлівському казематі, де перебував за те, що прагнув здобути незалежність для України.

1737 — Антоніо Страдіварі, знаменитий італійський майстер смичкових інструментів. Виготовив близько 1200 скрипок, половина з яких збереглася до сьогодні.

1890 — Григорій Данилевський, український російськомовний письменник і публіцист.

1918 — Олександра Єфименко, український історик і етнограф.

1920 — Маттіас Йокумссон, національний поет Ісландії та автор ісландського державного гімну

1968 — Хана Орлова, французький скульптор і графік українського походження.

1975 — Теодосій Добжанський, український та американський біолог-генетик, професор Колумбійського університету.

1995 — Конрад Цузе, німецький інженер, піонер комп’ютеробудування.

1999 — Робер Брессон, французький режисер та сценарист.

2001 — Жильбер Беко, французький співак, композитор, піаніст та актор.

2002 — Роман Гнатишин, канадський політик українського походження.

2011 — Вацлав Гавел, чеський драматург і останній президент Чехословаччини.

2017 — Кім Джонхьон, південнокорейський автор-виконавець, продюсер звукозапису, радіоведучий і автор. Вокаліст популярного бойзбенду «SHINee».

Традиції і прикмети 18 грудня

Народні прикмети

Наші предкидивилися, який сьогодні день: якщо пухкий сніг починає танути і з’являються прогалини, найближчі дні буде потепління;

в печі тріщить поліно на сильний мороз;

якщо 18 грудня в печі вогонь червоного кольору – до морозів;

якщо цього дня посвататися, то шлюб щасливим буде;

дим стелиться – до негоди;

білки залишають гнізда навіть у мороз – на відлигу.

В народі 18 грудня називали “Савин день”. Згідно з народними звичаями люди в цей день намагалися відкласти всі домашні справи. Тому у господинь був справжній вихідний. Оскільки на Саву все ще триває Різдвяний піст, то на столі можна було побачити лише пісний борщ, пироги, капусту і яблука. На талан під подушку обов’язково клали монету.

Чого не можна робити

18 грудня не рекомендується планувати важливих справ, бо ладу з ними не буде.

Не можна сваритися, якщо у власності є кінь, бо з ним буде біда.

Не варто лаятися.

18 грудня вагітні жінки намагалися не мити голову, бо вважалося, що дитина буде багато плакати.

Щоб преподобний Сава Освячений не образився, важливо цей день провести в молитві.

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