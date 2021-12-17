Який сьогодні день 17 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 17 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

17 грудня — 351-й день року (352-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 14 днів.

17 грудня – яке свято?

В Україні

День працівника державної виконавчої служби

Свято встановлено в Україні «…ураховуючи значення органів державної виконавчої служби у забезпеченні виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України і громадськості…» згідно з Указом Президента України «Про День працівника державної виконавчої служби» від 22 липня 2009 р. № 569/2009.

До 22 липня 2009 року в Україні не існувало такого професійного свята як День працівника державної виконавчої служби. Однак, завдяки названому Указу Президента Ющенка, таке свято з’явилося.

У світі

День захисту секс-працівниць від насильства та жорстокості

Ідея запровадити таку подію виникла у міжнародної організації Sex Workers’ Rights Advocacy Network. Дату обрали після того, як її запропонувала відома сексологині та порноактриса Енні Спрінкл.

У 2001 році відбувся Всесвітній конгрес працівників сексуальної індустрії у Венеції, під час якого обговорювали проблеми, які можуть виникати в сфері цієї діяльності та шукали шляхи їх вирішення. Також на цьому конгресі створили символ Міжнародного дня захисту секс-робітниць від насильства та жорстокості – червону парасольку.

Статусу міжнародного він набув в 2005 році. Кожного року у Венеції 17 грудня відбувається “Марш червоних парасольок” на честь події.

Також 17 грудня відзначають Свято ранкових ілюзій, День викаблучників і День ванних флотилій.

17 грудня – іменини

Іменини у цей день відзначають Варвара, Генадій, Іван, Уляна, Яна

17 грудня – релігійне свято

День святої великомучениці Варвари

Варвара – римська християнська діва, свята, великомучениця.

За переказами народилася на сході Римської імперії. Була дочкою заможного язичника Діоскора; він тримав її під замком у високій башті, щоб сховати дончину красу.

Таємно прийняла християнство. Засвідчила свою віру перед батьком, який відступився від доньки і передав владі на розправу. За наказом претора Мартініана піддана тортурам. Через відмову зректися Христа засуджена на смерть. Страчена власним батьком, який відтяв її голову мечем. Невідома у ранньохристиянській традиції, через що історичність існування Варвари ставиться під сумнів. Згадується в документах починаючи з VII століття. Вшановується як свята-великомучениця католицькою, православною, коптською і вірменською церквами з IX століття.

У іконописі та живописі зображується в ланцюгах, з баштою, чашею для причастя або мечем. Одна з чотирнадцяти святих помічників. Вважається патроном артилеристів, саперів, військових інженерів, гірників та інших професій, що пов’язані з вибуховими речовинами.

За українськими переказами мощі зберігаються у Володимирському соборі Києва. Один із персонажів «Золотої легенди». Житіє Барбари послужило основою для казки про Рапунцель. У східній традиції — Варвара Великомучениця.

Військові, шахтарі, ремісники, моряки, торговці і мандрівники здавна моляться Варварі за здоров’я і допомогу, так як вона вважається їх покровителькою. Вважається, що свята допомагає дівчатам вийти заміж, так що, 17 грудня можна сходити до церкви і помолитися Варварі про вдалу вагітність, про щастя в особистому житті, про здоров’я для близьких.

17 грудня – цей день в історії

1538 — Папа Римський Павло III відлучив від Церкви англійського короля Генріха VIII.

1668 — на старшинській раді в Новгороді-Сіверському Дем’ян Многогрішний обраний гетьманом.

1777 — Франція визнала незалежність британських колоній в Північній Америці (майбутніх Сполучених Штатів Америки).

1790 — У Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.

1872 — у приміщенні школи сестер Ліндфорс (вул. Фундуклеївська, 21) відбулася перша вистава українського музичного театру в Києві — «Чорноморці» (автор — М.Лисенко; постановник — М.Старицький, він же — автор лібрето за мотивами твору Я.Кухаренка).

1885 — французький уряд оголосив про встановлення свого протекторату над Мадагаскаром, колонізація якого почалась у XVII столітті.

1897 — На Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз.

1903 — Орвілл Райт здійснив перший у світі політ на літаку, важчому за повітря, сконструйованому ним разом зі своїм братом Вілбером. Політ тривав 12 секунд.

1917 — Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно». Водночас до Центральної Ради було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії.

1917 — Розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських і селянських депутатів, який підтримав Українську Центральну Раду. 20 грудня з’їзд відкинув ультиматум петроградської Ради Народних Комісарів, що стало приводом для українсько-більшовицької війни

1962 — Відбувся перший виступ Beatles на телебаченні — на каналі Granada TV вони виконали пісню Love Me Do

1984 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах».

1986 — У Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснено одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1989 — На телеканалі Fox (США) відбулась прем’єра мультсеріалу «Сімпсони».

1990 — У Москві почався IV з’їзд народних депутатів СРСР, у перший же день якого прозвучала вимога відставки президента Михайла Горбачова.

1992 — Депутати Федеральних зборів Чехо-Словаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки й утворення держав-спадкоємниць — Чехії та Словаччини.

1992 — У Вашингтоні, Оттаві та Мехіко підписано Угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі — (NAFTA).

1996 — У столиці Перу Лімі члени ліворадикального руху Тупак Амару захопили в заручники 490 високопоставлених гостей посла Японії і погрожували їх убити. Лише через 5 місяців поліція визволила заручників і знищила терористів.

1998 — США і Велика Британія завдали авіаційні удари по Іраку під приводом відмови того співпрацювати зі спеціальною комісією ООН з питання контролю над іракським озброєнням. Таке ускладнення міжнародної ситуації дозволило відкласти призначене наступного дня голосування в Конгресі США щодо імпічменту президента Білла Клінтона.

2003 — У світовий прокат вийшов фільм «Володар перснів: Повернення короля», останній із трилогії, невдовзі щедро відзначений «Оскарами».

Хто народився 17 грудня

1870 — Андрій Алиськевич, український педагог, науковий і громадський діяч

1873 — Форд Медокс Форд, англійський романіст, поет, критик; зіграв важливу роль у розвитку англійської літератури початку 20-го століття.

1877 — Данило Щербаківський, етнограф, дослідник українського народного мистецтва, археолог і музейний діяч

1908 — Віллард Френк Ліббі, американський хімік, творець методу радіовуглецевого датування, що використовують в археології й антропології (1947), лауреат Нобелівської премії 1960 року

1908 — Юрій Шевельов (Шерех), український славіст-мовознавець, історик літератури, письменник, критик, академік Національної академії наук України.

1924 — Отар Коберідзе, грузинський актор, кінорежисер і сценарист.

1930 — Боб Гуччіоне, засновник журналу для чоловіків Penthouse

1936 — Франциск, 266-ий Папа Римський

1939 — Едді Кендрікс, учасник американської гурту «The Temptations», член Залу слави рок-н-роллу

1946 — Юджин Леві, канадський письменник, співак, комедійний актор.

1974 — Ніка Турбіна, талановита ялтинська поетеса, відома своїми віршами, які написала в ранньому віці.

1975 — Міла Йовович, французька й американська акторка українського походження (уродженка Києва).

1977 — Марія Брінк, американська співачка, що виконує пісні у жанрах метал та металкор. У віці 15 років народила сина на ім’я Девіон. Інтерес до рок-музики завжди черпала від матері, яка зацікавила її у творчості Black Sabbath, Patti Smith та Rolling Stones.

Померли у цей день:

1273 — Джалаледдін Румі, класик перської поезії, філософ-суфій.

1830 — Сімон Болівар, керівник боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці. 1825 року на його честь було названо створену у Верхньому Перу державу — Республіку Болівія.

1933 — Далай-лама XIII, духовний і світський глава Тибету.

1962 — Томас Мітчелл, американський актор, драматург та сценарист.

1982 — Леонід Коган, видатний український, радянський скрипаль та педагог. Один з найяскравіших представників радянської скрипкової школи.

1987 — Маргеріт Юрсенар, французька письменниця. Перша жінка — член Французької академії.

2011 — Сезарія Евора, кабовердійська співачка.

2014 Олег Лишега, поет, драматург і перекладач.

2016 — Святослав Караванський, український мовознавець, поет, перекладач, журналіст, автор самвидаву. Багатолітній в’язень концтаборів СРСР 1944–1960, 1965–1979. Член ОУН.

Традиції і прикмети

Народні прикмети

стукнув мороз – він простоїть найближчі дні;

мороз відступив – урожай льону буде хорошим;

червоний захід сонця – наступний день буде морозним;

нічне небо без зірок – до відлиги.

якщо на землі болото, то зима буде красна, мов золото;

якщо в ніч проти 17 грудня небо в зорях, прийдуть холоди, а якщо тьмяне та сліпе – тепло;

на деревах збираються купки горобців і цвірінькають – зима буде теплою;

на деревах іній до гарного врожаю фруктів наступного року;

якщо до 17 грудня ще не випав сніг, слід чекати теплу зиму, а якщо вже з’явився, то вона буде холодною і довгою.

Наші предки вважали, що яка погода буде на Варвари, то таку варто очікувати і на Різдво.

Традиції на Варвару

Зранку наші предки обов’язково відправлялися до церкви, щоб помолитися і попросити здоров’я у святої. Особливо молилися Варварі бездітні жінки, бо вважалося, що вона допоможе їм завагітніти. Взагалі день великомучениці Варвари завжди називали суто жіночим святом, тому саме вони випрошують у святої хорошої долі.

Також вже від 17 грудня починалася підготовка до зимових свят. Дівчата часто цього дня займалися ворожінням. Наприклад, вирізали в саду гілочку вишні і ставили її в посуд з водою. Якщо на гілочках з’являлися листочки до Різдва, значить наступного року всі бажання та мрії здійсняться, а незаміжня дівчина вийде заміж.

Що не можна робити в цей день

Жінкам не можна важко працювати, прати, білити, займатися глиною.

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