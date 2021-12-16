Який сьогодні день 16 грудня: свята, іменини, історичні події, прикмети

Який сьогодні день 16 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS.

16 грудня – 349-й день року (350-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 16 днів.

16 грудня – яке свято?

У світі відзначають День підкорення вершин. Незвичайне свято, скоріше за все, придумали люди, яким набридло часто чути від друзів або родичів фразу “Почну це робити завтра”. Можливо, спочатку це було суто альпіністське свято, а святкували його тільки підкорювачі вершин в колі родичів, товаришів і однодумців.

Також 16 грудня – День світової тиші і німоти. Цього дня потрібно намагатися менше говорити, молитися і задуматися над сенсом свого життя. Дата була обрана невипадково. Саме цього дня за релігійним календарем – день преподобного Івана Мовчуна.

16 грудня – іменини

Іменини у цей день святкують Савва (Сава), Андрій, Іван, Георгій, Микола, Федір, а також Варвара.

16 грудня – релігійне свято

Віряни вшановують пам’ять Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Якщо вірити переказам, то він з самісінького дитинства навчився молитися, а у дорослому віці весь свій спадок передав на пожертвування.

Своє прізвисько святий отримав через те, що довгий час притримувався обітниці мовчання. Після цього Господь наділив його даром зцілювати молитвою будь-які хвороби.

Іван народився 454 року у родині воєначальника. Ще в дитинстві хлопчика захопило Святе писання. Коли його батько помер, то більшу частину свого приданого Іван роздав біднякам. Інші гроші пішли на будівництво храмів. Сам же чоловік оселився в Колонійській Церкві. Згодом там він став єпископом.

Після смерті правителя у місті змінюється очільник. Він намагався постійно втручатися в справи Церкви. Саме через це Іван вирішує усамітнитися в келії лаври Сави Освяченого на цілих 4 роки. Потім він ще 9 років живе самітником у пустелі. Коли Іван отримав дар зцілення, то вернувся до людей. Прожив 104 роки і помер спокійною і тихою смертю.

Також 16 грудня – День пам’яті святого пророка Софонія. Найбільше його передбачення – Страшний суд і кінець світу, які він пророкував ще за 600 років до народження Ісуса Христа.

Від самого дитинства хлопчик жив за християнськими правилами. Він часто бачив Бога, розмовляв з ним і розумів його одкровення. Вже дорослий Софоній побачив одного разу видіння про розорення Єрусалиму та примусове розсіювання юдеїв по світу. Він почав закликати оточення повернутися до Господа, щоб таким чином врятуватися від Страшного суду.

16 грудня в церковному календарі також День пам’яті преподобного Сави Сторожевського. За своє життя він став одним з перших послідовників Сергія Радонезького. Кажуть, що навіть після смерті ігумена від його останків випромінювалася цілюща сила.

Життя Сави є чудовим прикладом смиренності, духовності і віри в Бога. За ці якості його призначили ігуменом обителі Успіння Божої Матері, а потім – у Сергієвій Лаврі. Там він справедливо і мудро правив цілих 7 років.

16 грудня – цей день в історії

1497 — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1637 — Бій повстанців під проводом Павла Бута (Павлюка) під Кумейками з польською армією.

1773 — т. зв. «Бостонське чаювання» (мешканці Бостона викинули в море вантаж чаю з англійського судна на знак протесту проти митної політики Великої Британії); ця подія призвела до американської війни за незалежність

1809 — Наполеон розлучився з імператрицею Жозефіною, оскільки вона не народила йому дітей

1899 — в Італії засновано футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1913 — на студії «Кістоун Філм» молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі «Боротьба за життя», в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем.

1970 — ухвалена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька

1979 — уперше людина подолала звуковий бар’єр, пересуваючись по поверхні Землі (американський автогонщик Стен Барретт).

1989 — у Соціалістичній Республіці Румунії розпочались антикомуністичні протести, які призвели до повалення диктатури Ніколае Чаушеску

1991 — Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан

1991 — Туреччина визнала незалежність України.

2014 — Росія розірвала двусторонюю угоду з США від 1991 по співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно цій угоді, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у забезпеченні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкрадання і потрапляння на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру більше 2 млрд доларів.

Хто народився 16 грудня

1770 — Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, диригент і піаніст, один з найзнаменитіших і важливих композиторів історії музики, спадщина якого мала визначальний вплив на подальший розвиток цього мистецтва.

1775 — Джейн Остін, англійська письменниця.

1833 — Макс Ліндер, відомий французький актор-комік, один з найпопулярніших «королів сміху» часів німого кіно. Сценарист, режисер та художній керівник багатьох короткометражних фільмів. Президент Асоціації кіноакторів (1925 рік).

1836 — Ернст фон Бергманн, німецький хірург, основоположник асептики, автор одних з перших класичних настанов з проблем нейрохірургії та військово-польової хірургії.

1857 — Едвард Емерсон Барнард, американський астроном, який одержав численні знімки Чумацького Шляху, галактик і зоряних скупчень. Відкрив супутник Юпітера Амальтею й кілька комет. Досліджував темні туманності.

1866 — Василь Кандинський, живописець, графік і теоретик мистецтва, основоположник абстракціонізму

1900 — Ананій Теодорович, український церковний діяч.

1918 — Ніна Алісова, українська радянська кіноакторка («Безприданниця» (1937), «Райдуга» (1943), «Тіні забутих предків» (1964), «Криниця для спраглих» (1965)

1946 — Олександр Некрасов, український композитор.

1946 — Бенні Андерссон, шведський композитор, музикант, продюсер та співак. Найбільш відомий як учасник групи ABBA.

1952 — Мирослав Мамчак, український морський офіцер, громадський діяч, публіцист, журналіст, дослідник історії українського флоту, керівник телерадіокомпанії ВМС України «Бриз» (1994—2010).

1958 — Ярослав Мука, актор Львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1972 — Майкл Маккері, американський співак в стилі ритм-енд-блюз («Boyz II Men»).

Померли 16 грудня

1583 — Іван Федоров, першодрукар, у Львові (у ніч проти 16 грудня).

1847 — Олексій Венеціанов, російський художник грецько-українського походження, учень Володимира Боровиковського.

1859 — Вільгельм Грімм, німецький філолог, брат Якоба Грімма. Брати Грімм — представники Гейдельберзької школи, найбільш відомі за публікацію збірок казок і працями в галузі мовознавства.

1914 — Іван Зайц, хорватський композитор, диригент і педагог.

1971 — Лев Ґец, український (галицький) художник, графік, вояк Легіону УСС (1914-1918), стрілець УГА (1918), директор музею «Лемківщина» (1931—1944).

1979 — Макс Гельман, український скульптор і педагог.

2003 — Василь Колосюк, український будівельник, раціоналізатор, наставник молоді.

Народні прикмети, традиції, заборони

Що не можна робити цього дня

16 грудня не можна сваритися і кричати одне на одного. Намагайтеся не співати голосних пісень, а провести цей день в спокої та тиші. Заборонялося голосно розмовляти, святкувати, веселитися.

Не давайте обіцянок.

Не варто займатися самолікуванням та ігнорувати проблеми зі здоров’ям.

Заборонятися вживати алкоголь та жирну їжу.

Народні прикмети і традиції 16 грудня

16 грудня пташки голосно співають – до відлиги;

Якщо на землі вже лежить сніг, то наступного року буде поганий урожай;

Якщо 16 грудня птахи низько літають, очікуйте негоди.

16 грудня зранку дівчата намагалися подивитися у люстерко. Вважалося, що там можна побачити свою долю.

Наші предки цього дня намагалися поводитися тихо і не кричати. Вони вірили, що нечиста сила може відібрати голос. Також вірили, що якщо 16 грудня помовчати, то всі нещастя та негаразди підуть геть. Віряни завжди вирушали до храму і там мовчки молилися перед іконою преподобного Івана Мовчуна. Вважалося, що така молитва може зцілити навіть важкохвору людину.

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