Який сьогодні день 15 грудня: які відзначаються свята, у кого іменини, що відбувалося в цей день в історії, хто народився і помер, які існують народні традиції і прикмети розповість NNS. Для українців цей день пам’ятний фактичним початком Голодомору, стартом акції «Україна без Кучми», а також відновленням помісної Православної церкви України.

Який сьогодні день: 15 грудня – 349-й день року (350-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 16 днів.

15 грудня – яке свято?

В Україні – День працівників суду

Свято встановлено «…враховуючи роль судів у забезпеченні захисту прав і свобод людини і громадянина, в утвердженні принципу верховенства права та розвитку і зміцненні України як демократичної, правової держави…» згідно з Указом Президента від 8 грудня 2000 року.

Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Перше засідання Генерального Суду відбулося 15 січня 1918 року. А от апеляційні суди розпочали виконання своїх обов’язків лише наприкінці квітня 1918 року.

Починаючи з лютого-березня 1918 року, на території України діяли й військово-революційні та військові суди. Найвищий суд УНР складався з трьох департаментів: адміністративного, цивільного та карного, голови яких підпорядковувалися Найвищому судді. Таким чином, не дивлячись на досить незначний час існування Центральної Ради, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення утвердження судової влади.

Сучасну судову систему України складають:

Конституційний Суд, який розв’язує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України;

суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення;

арбітражні суди, що розглядають справи стосовно господарських правовідносин.

Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

15 грудня – яке свято за православним календарем

День пророка Авакума — народно-церковне свято. Воно відзначається щорічно 15 грудня. Наші предки в цей день спостерігали за погодою і проводили захисні ритуали.

Єврейське ім’я Авакум або Абакум означає “Божа любов” або “борець”. Православна церква вшановує в цей день пам’ять одного з 12 старозавітних пророків, Авакума з Симеонового коліна.

Точних відомостей про земне життя святого Авакума немає. А за переказами, старозавітний пророк народився в селі Бетзохар. Досягнувши повноліття, він став боротися з беззаконням, безвір’ям і ідолопоклонництвом. За чесноту і віру Господь нагородив його пророчим даром.

Крім того, відомо диво, описуване в житії пророка. Одного разу він ніс обід польовим працівникам, але ангел Господній переніс його в левову яму Вавилона до полоненого пророка Данила. Авакум нагодував його. Потім ангел повернув його на поле. Так Святий зрозумів божий задум щодо звільнення євреїв з вавилонського полону. Але до їх звільнення він не дожив.

15 грудня – іменини

За православним календарем, іменини у цей день святкують

Афанасій,

Сава,

Соломон,

Маргарита,

Андрій,

Афанасій,

Борис,

Володимир,

Іван,

Кирило,

Марія,

Матвій,

Мірра,

Микола,

Сергій,

Степан,

Тамара.

15 грудня – цей день в історії

Події

1699 — Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від «сотворіння світу» введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.

1917 — у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду.

1932 — ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору ); у Дніпропетровській області — 27, у Чернігівській — 8, в Одеській — 15, у Харківській — 22, у Донецькій — 10 районів.

); у Дніпропетровській області — 27, у Чернігівській — 8, в Одеській — 15, у Харківській — 22, у Донецькій — 10 районів. 1932 — В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих «буржуазно-націоналістичних елементів» в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову.

1934 — у Києві, в підвалах НКВС УСРР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР були розстріляні 28 «членів» вигаданого чекістами «Об’єднання українських націоналістів», серед яких — українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький.

1939 — В Атланті відбулася прем’єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів’єн Лі і Кларка Ґейбла «Розвіяні вітром», поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл. Стрічка відразу стала надзвичайно популярною, побила всі рекорди касових зборів і наступного року отримала 9 «Оскарів»

1961 — суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував «остаточним вирішенням єврейського питання», до смертної кари.

1964 — У Канаді прийнятий державний прапор із кленовим листом.

1970 — вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція «Венера-7»)

2000 — В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного пального і 37 тонн радіоактивного пилу, незважаючи на збудований захисний «саркофаг», продовжував випромінювати радіацію

2000 — На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції «Україна без Кучми» були встановлені перші намети.

2006 — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п’ятого покоління F-35 «Лайтнінг» II

2009 — відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner

2018 — відновлена автокефальна помісна Православна церква України (утворилася 988)

15 грудня 2018 року, у Софії Київській, пройшов Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Як відомо, шлях до незалежної української помісної Церкви був складним і тривалим. Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.

Процес був відновлений з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати цей процес. І лише спроба 2018 року виявилася вдалою: 11 жовтня Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір’ю України є Константинополь.

Окрім того, було визнано недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія. А вже 15 грудня на Об’єднавчому церковному соборі була створена Українська православна церква.

Завершальний акт у створенні помісної Православної церкви відбувся 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Хто народився 15 грудня

37 — Нерон, римський імператор, п’ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.

1804 — Віктор Буняковський, український математик.

1859 — Людвік Заменгоф, творець міжнародної мови есперанто.

1883 — Ганна Собачко-Шостак, українська художниця, майстер декоративного розпису.

1890 — Василь Ємець, світової слави бандурист-віртуоз

1934 — Станіслав Шушкевич, перший голова Верховної ради незалежної Білорусі.

1958 — Соломія Павличко, українська письменниця, видавчиня, публіцистка, автор праць з історії фемінізму

1996 — Олександр Зінченко, український футболіст.

Померли 15 грудня

1814 — Іван Югасевич-Склярський, український педагог, народний поет, збирач фольклору

1848 — Євген Гребінка, видатний український письменник, поет, байкар, педагог, видавець. Старший брат архітектора Миколи Гребінки.

1853 — Георг Фрідріх Гротефенд, німецький лінгвіст, дослідник старожитностей, поклав початок дешифрування давньоперського клинопису.

1904 — Роман Кондратенко, генерал-лейтенант російської імператорської армії українського походження.

1929 — Данило Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології в Києві.

1933 — Порфирій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф.

1958 — Вольфганг Ернст Паулі, фізик, лавреат Нобелівської премії присудженої йому за відкриття принципу виключення

1966 — Волт Дісней, американський художник, кінопродюсер, режисер, автор мультиплікаційних фільмів. Лауреат понад 1000 міжнародних нагород, 48 «Оскарів» і семи призів «Еммі» (*1901).

1974 — Анатоль Літвак, американський кінорежисер українського походження.

1977 — Олександр Галич, радянський поет, сценарист, драматург, автор і виконавець власних пісень; політичний емігрант.

1986 — Серж Лифар, український і французький танцівник, балетмейстер, теоретик балетного мистецтва, один з найвидатніших митців нашої епохи, засновник Академії танцю при «Гранд-Опера».

2013 — Джоан Фонтейн, англо-американська акторка. Володарка премії «Оскар».

2020 — Петро Слободян, український футбольний тренер та викладач, колишній український футболіст, нападник.

Народні прикмети і традиції

Традиції та обряди

У цей день віруючі моляться святому пророку Авакуму, просять захисту, зміцнення віри для себе і близьких. У церквах проходять служби, служать молебні, читають тропар пророку.

У селах на обереги вимовляли спеціальні змови на дитину від сліз і неспокійного сну. Пізно ввечері відунка тричі умивала малюка в пташнику або курнику, шепотіла захисні слова і одягала його в новий одяг. Так виганяли Крикасу — нечисту силу, що забирає здоровий дитячий сон.

Селяни проводили обряди: просили у святого захисту від безсоння, відганяли від будинків злих нічних духів.

У цей день всі веселилися, каталися на санях, будували снігові замки, грали в сніжки. Якщо на вулиці був мороз, робили льодянки. З’єднували пару дошок, обливали їх водою і чекали, поки застигнуть. Такі саморобні санки-ледянки швидко котилися з гори. Для великих компаній на гірку приносили обмерзле корито.

Увечері всі займалися домашніми справами. Молоді дівчата збиралися в хаті, спілкувалися, пряли або вишивали.

Прикмети

Хлопець з дівчиною в одних санях на Абакума катаються, значить вони скоро одружаться.

Якщо гусак голову під крило ховає, буде сильний мороз.

Півень в холодну погоду кричить — до швидкого потепління.

Якщо в цей день сильний снігопад, то на наступний рік виросте багато трави.

Яка погода буде 15 грудня, така до 30 січня протримається.

Ворони каркають — до сильних хуртовин.

Кішка весь день спить на грубці, скоро похолодає.

Зоряне небо обіцяє сильні морози.

Люди, які народилися в цей день, мають сильний характер і швидше за все доживуть до поважного віку.

Птахи розсілися на верхівках дерев — до сильного вітру.

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