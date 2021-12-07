Як зростуть тарифи на газ, світло і тепло у 2022 році – прогноз від Кабміну

Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, у 2022 році зростуть тарифи на газ, світло і тепло. І ростимуть надалі – у 2023 і 2024 роках. Таку інформацію із відповідними цифрами опубліковано у консенсунс-прогнозі Мінекономіки «Україна: виклики та загрози постпандемічного розвитку», повідомляє NNS, посилаючись на «Факти».

Протягом найближчих трьох років тарифи на газ, світло та опалення, які влада обіцяла не підвищувати до кінця цього опалювального сезону, збільшуватимуться.

У міністерстві спрогнозували, як саме протягом найближчих трьох років зростатимуть ціни.

Ось прогноз на зростання цін на газ, гарячу воду та опалення, а також на електроенергію окремо:

Згідно з прогнозом, тарифи на газ у 2022, 2023 та 2024 роках зростуть на 20, 7,5 та 10 відсотків, на гарячу воду та опалення — на 16, 10, 7,5 відсотка, а на електроенергію — на 17,5, 10 та 5 відсотків.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозував, що у 2022 році електроенергія подорожчає на 20−45% для побутових споживачів і на 50−70% для бізнесу; опалення та гаряча вода — від 50 до 70% залежно від регіону, а газ для споживачів — від 15 до 20% (майже 9 грн за куб).

Нагадаємо, в Уряді пообіцяли, що до кінця цього опалювального сезону тарифи на комунальні послуги в Україні зростати не будуть. Наразі їх на існуючому рівні держава утримує штучно. Вартість електроенергії для населення навіть знизили із жовтня – щоправда тільки для тих, хто споживає мінімальну кількість електрики. Громадяни ж, які опалюють електроенергією своє житло, опинилися у складній ситуації. Надалі ж тариф буде зростати до рівня ринкового.

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