Про те, як відбудовуватимуть Україну після війни, пише видання Bloomberg, передає NNS. Посилаючись на власні джерела, видання розкриває джерела фінансування великої відбудови зруйнованої війною країни.

Так, згідно озвученим даним, Євросоюз готується взяти на себе більшість витрат з відбудови України. Проте керівництво ЄС поки не може назвати суми, яких вимагатиме відновлення держави

Повідомляється, що Європейський Союз має намір створити трастовий фонд для фінансування відбудови України після війни. Державам-членам ЄС заявили, що вони повинні сплатити основну частину витрат.

Єврокомісія оголосила дипломатам, що працює над інструментом у межах ЄС, який орієнтуватиметься на довгострокові потреби України. Фонд фінансуватиме інвестиції та реформи, узгоджені з владою України, але поки не зрозуміло, скільки коштів нададуть у вигляді грантів або кредитів.

Оскільки війна триває, влада ЄС поки не може назвати необхідні суми, але мова про сотні мільярдів євро за десятиліття. При цьому в ЄС вважають, що великою проблемою тут стане корупція в Україні та відсутність надійних механізмів нагляду.

Нідерланди припускають, що інструменти реконструкції можна використати, щоб створити в державі структури, які наблизять її до ЄС.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів України заявили, що наразі вже зруйновано 30% інфраструктури країни. Нанесено збитків у розмірі 100 мільярдів доларів. А міністр інфраструктури Кубраков у своєму недавньому інтерв’ю заявив, що серед зруйнованого багато об’єктів, які створювалися у останні роки в рамках програми «Велике будівництво». Але Кубраков, за його словами, не шкодує, що дана програма реалізовувалась, адже «кожна країна хоче жити в комфорті тут і зараз».

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