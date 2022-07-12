Як Путін планує перешкодити деокупації українських територій

ЗСУ можуть піти в контрнаступ і звільнити захоплені території за наявності необхідної кількості озброєння. Путін це розуміє і вживає заходів. Як президент країни-агресорки планує перешкодити деокупації українських територій, розповів в інтерв’ю LB.ua глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає NNS.

Щоб перешкодити деокупації, в Кремлі спробують анексувати Луганську і Донецьку області, а потім оголосити повну мобілізацію в РФ.

На його думку, анексувавши окуповані території, Кремль може звинуватити Україну в нападі на РФ.

“Які у них плани? Вони виходять на адміністративний кордон Луганської області або Донецької області, одразу проводять псевдореферендум, ухвалюють рішення про входження цих територій в Російську Федерацію, а далі, коли вже Україна буде проводити контрнаступ і звільняти території, Путін просто оголосить, що Україна пішла війною проти Росії, тому оголошується повна мобілізація”, – заявив Гайдай.

Він додав, що у 2014 році Росія не пішла на цей крок, оскільки в України не було достатньо військової сили, щоб відвоювати свої території.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомляють, що президент росії Володимир Путін може готувати ґрунт для анексії територій України за межами Донбасу, наприклад, Харківської області.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прокоментували указ Путіна про спрощений порядок надання громадянства рф для всіх українців.

«Кремль продовжує створювати умови для анексії українських територій за межами Донбасу. Президент росії Володимир Путін підписав указ, що спрощує процедуру отримання громадянства росії для всіх українців. Закон раніше спрощував видачу паспортів у «Донецькій та Луганській народних республіках», Херсонській та Запорізькій областях та може вказувати на намір кремля анексувати інші окуповані території, такі як Харківська область», – вважають у ISW.

Нагадаємо, в ISW також заявляли, що цілями вторгнення росії в Україну залишаються зміна політичного режиму та знищення суверенітету української держави. На думку аналітиків, кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

У Головному управлінні розвідки України ж вважають, що Росія не змогла окупувати Україну і готується до приєднання вже захоплених територій.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, окупантам не вдалося повністю захопити Україну, тому вони зараз на законодавчому рівні хочуть приєднати те, що вже завоювали.

Як таке приєднання має відбуватися – буде видно пізніше.

Ми маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі РФ, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до Російської Федерації — в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня — це єдиний день голосування, – сказав Вадим Скібіцький.

У розвідці зазначають, що ті заходи, які окупанти проводять в Донецькій, Херсонській, Луганській областях, свідчать про підготовку до так званих референдумів.