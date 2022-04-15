Однокурсник Путіна розповів про знищену 25-кілометрову колону російських військових на Харківщині, передає NNS, посилаючись на УНІАН.

Американський журналіст та воєнний аналітик Юрій Швець, який був однокурсником президента рф Путіна, розповів, що українські військові розбили 25-кілометрову колону російської техніки, яка прямувала атакувати Харків. На узбіччі лежить щонайменше 800 трупів окупантів.

Швець поділився аудіозаписом із підтвердженням ситуації на Харківщині, отриманого з перевірених особистих джерел.

В аудіозаписі йдеться про великі втрати окупантів на Харківському напрямку.

“25 кілометрів: сотні розбитих танків, бронетранспортерів, машин з піхотою, бензовозів…нарахували 800 трупів, які тільки позавчора вийшли захоплювати місто”, – повідомив свідок.

Водночас він додав, що загиблих значно більше, адже велика кількість згоріла живцем у знищеній техніці.

“Я такого ще не бачив” – каже очевидець.

У підрозділах, яким вдалося врятуватися, ситуація теж важка. Окупанти деморалізовані та відмовляються воювати. Солдатам погрожують ув’язненням, але ті готові відсидіти п’ять років, аби залишитися в живих.

“Просто вони зрозуміли, що зайти в Харків означає, що ти труп, однозначно. Від тебе залишаться одні черв’яки”, – додає свідок.

Штурмувати Харків відправляють здебільшого жителів віддалених частин Росії. Йдеться про населення республіки Тива та Ханти-Мансійського автономного округу. Їм пообіцяли надати квартири за участь у бойових діях.

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