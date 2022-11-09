Виведення російських військ з Херсона – українців закликають не впадати в ейфорію передчасно

Українців закликають не впадати передчасно в ейфорію з приводу інформації про виведення російських військ з Херсона. Таку заяву оприлюднили у ХОВА, передає NNS.

Голова Херсонської обласної військової адмі

ністрації Ярослав Янушевич у середу, 9 листопада, прокоментував наказ міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу російським окупантам відступати з правобережної частини Херсонської області.

У себе в Telegram-каналі Янушевич закликав мешканців області та всіх, хто має дані про ситуацію на південному фронті, дотримуватись інформаційної тиші і не повідомляти нічого про дії Сил оборони України.

«Не треба передчасно впадати в ейфорію: хоч би що там казали росіяни, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наше військо. Слава Україні», – написав він.

Зазначимо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters сказав, що, «поки над Херсоном не майорить український прапор, говорити про виведення російських військ немає сенсу».

За словами Подоляка, у Херсоні поки що залишається значна частина російських угруповань. Тому рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

“Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви”, – написав він.

Подоляк заявив, що Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не “зрежисовані телевізійні заяви”.

Нагадаємо, командувач російськими окупантами Сергій Суровікін 9 листопада доповів Шойгу, що російські війська мають «зайняти оборону» по лівому берегу Дніпра. Той наказав розпочати відступ із Херсона – єдиного обласного центру, який захопили окупанти. Аргументували все це бажанням «уникнути великих втрат серед російських військовослужбовців».

Росія виводить свої війська з Херсона — Шойгу