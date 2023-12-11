Кому планують продовжити виплати ВПО з 1 лютого – новий проєкт постанови Уряду

Кому планують продовжити виплати ВПО з 1 лютого 2024 року, розповіли в Мінсоцполітики, передає НСН. Інформацію оприлюднили на офіційному сайті міністерства сьогодні, 11 грудня.

Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки, і допомога в подоланні життєвих викликів для внутрішньо переміщених осіб, які – через війну – втратили житло або вимушені були залишити власні домівки, переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій в інші громади, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що одним з важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб є виплата державою допомоги на проживання для ВПО.

У зв’язку з тим, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.

У Мінсоцполітики зазначають, що не всі ВПО з моменту свого переміщення змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись.

Тому проект постанови пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб:

пенсійного віку

та тих ВПО, які не мають можливості працевлашуватись через обʼєктивні обставини, одночасно поєднуючи це з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг з догляду за дітьми, таких як «муніципальна няня»).

Також проєкт націлений на стимулювання працездатних членів таких родин шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.

Таким чином, механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись в нові громади.

Також цим актом пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Даний підхід було напрацьовано Мінсоцполітики спільно з Мінреінтеграції та Мінфіном, і має на меті підвищення підтримки найбільш уразливих категорій громадян.

Тим часом у Мінреінтеграції повідомляють, що з 24 листопада до 7 грудня на гарячу лінію з кризових питань надійшло10 650 дзвінків від українців. І більшість звернень стосувалося виплат державної допомоги внутрішнім переселенцям (44% дзвінків).Додатково щодо припинення грошової допомоги ВПО отримано 18% звернень. Йдеться про те, що певним категоріям ВПО припиняються виплати з 1 лютого 2024 року.

Також відомо, що переселенці створили петицію і збирають підписи, аби виплати ВПО залишили.

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