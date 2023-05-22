Заборгованість по виплатах ВПО має бути негайно погашена – Мінреінтеграції

У травні 2023 року утворилася заборгованість по виплатах ВПО. Вона має бути невідкладно погашена. Про це йдеться у повідомленні офіційного Телеграм-каналу мінреінтеграції, передає НСН.

Заборгованість по виплатах ВПО має бути невідкладно погашена. Про це під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО заявила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

На необхідності негайного вирішення цього питання також наголосив на черговому засіданні Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки. Адже для багатьох із них це єдине джерело доходу, – заявила віцепрем’єрка.

За результатами наради Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду.

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