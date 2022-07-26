Війна географічно розриває багато родин на шматки. Але є способи, як на емоційному рівні зберегти відносини у розлуці під час війни

Кохання під час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але любов й сама потребує підтримки, особливо коли їй загрожує розлука під час війни. Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька та телеграм-канал “Психологічна підтримка” розповідає, як зберегти почуття одне до одного у надскладний час, передає NNS.

Труднощі виникають, бо:

здається, що почуття зараз не на першому місці: здається, що зараз важливіше воювати, волонтерити, “бути корисним” іншим;

що почуття почекають: у кожного з партнерів першочергові завдання стояти на посту, працювати, реагувати на сигнали тривоги, налагоджувати побут на новому місці, влаштовувати дитину в садочок, оформляти документи в іншій країні тощо;

кохання притуплюється: виникає відчуття самотності — не вистачає слів любові, обіймів, підтримки.

Протидіяти цим відчуттям може усвідомлення, наскільки ви важливі одне для одного. Декілька способів, які можуть допомогти збереженню почуттів: