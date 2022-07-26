Війна географічно розриває багато родин на шматки. Але є способи, як на емоційному рівні зберегти відносини у розлуці під час війни
Кохання під час війни дає відчуття стабільності та хоча б мінімального контролю над ситуацією. Але любов й сама потребує підтримки, особливо коли їй загрожує розлука під час війни. Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька та телеграм-канал “Психологічна підтримка” розповідає, як зберегти почуття одне до одного у надскладний час, передає NNS.
Труднощі виникають, бо:
- здається, що почуття зараз не на першому місці: здається, що зараз важливіше воювати, волонтерити, “бути корисним” іншим;
- що почуття почекають: у кожного з партнерів першочергові завдання стояти на посту, працювати, реагувати на сигнали тривоги, налагоджувати побут на новому місці, влаштовувати дитину в садочок, оформляти документи в іншій країні тощо;
- кохання притуплюється: виникає відчуття самотності — не вистачає слів любові, обіймів, підтримки.
Протидіяти цим відчуттям може усвідомлення, наскільки ви важливі одне для одного. Декілька способів, які можуть допомогти збереженню почуттів:
- Використовуйте у спілкуванні свої зрозумілі тільки вашій парі, “спеціальні” кодові слова, ласкаві прізвиська, які здатні підтримати й нагадати найтепліші моменти спільного життя.
- Створіть ритуал дзвінків або переписки у месенджерах. Розповідайте один одному про все, що відбулось протягом дня, подробиці щоденних справ, успіхи й досягнення дитини. Добре, якщо є можливість зробити такі дзвінки регулярними. Бажано щодня в один і той самий час.
- Говоріть і пишіть про свої почуття. Навіть якщо немає можливості розмов або детальної переписки, надсилайте символічні смайлики або романтичні стікери, які можуть миттєво нагадати партнеру про ваше кохання.
- Слухайте партнера. Пам’ятайте, що вам обом зараз нелегко, ви обоє можете бути стривоженими або роздратованими. Спробуйте спокійно реагувати, якщо почуєте емоційні сплески.
- Показуйте, що помічаєте зусилля партнера.
- Зробіть віртуальне побачення з чашкою кави або найпростішу, але спільну вечерю по різні боки екрану.
- Підтримати почуття допомагають дрібнички (невеличкі прикраси, брелоки), подаровані коханими. Спогади про моменти, коли і як були зроблені ці подарунки, нагадують і про почуття, які вас об’єднують. А в ситуації тривоги ці дрібнички можуть допомогти “заземлитися”, заспокоїтися.
- Якщо дружина з дітьми знаходиться у безпечному місці, гарним нагадуванням про мирне життя для чоловіка/батька можуть стати фото дітей у їхніх щоденних справах.
- Діліться мріями про спільні справи після перемоги.
- Сприймайте вимушену розлуку як привід посумувати одне за одним. Головне — це довіра між партнерами, віра в почуття.
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