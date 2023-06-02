«Тільки за однієї умови» – експерт розповів, коли росія виконає вимоги МАГАТЕ щодо ЗАЕС

Озвучені днями вимоги МАГАТЕ щодо ЗАЕС швидше за все так і залишаться вимогами, як і всі попередні. Адже росія поводиться як гопник з гранатою, і не дослухається ні до світової спільноти, ні до голосу здорового глузду. Станцію вона захопила, аби шантажувати Україну і світ, що і робить вже більше року. Але є умова, за якої, на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, рф може бути змушена відступити.

Про це пише видання Фокус, передає НСН.

Нагадаємо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі відмовився від попереднього плану безпеки щодо Запорізької АЕС, який передбачав створення зони навколо станції. Він озвучив новий план, який складається з п’яти пунктів.

31 травня 2023 року Гроссі виступив під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, де і назвав ці п’ять пунктів, обов’язкових для виконання сторонами конфлікту.

Серед них: заборона розміщення важкої військової техніки та військового персоналу на Запорізькій АЕС, обстрілів із ЗАЕС та у бік нього, включаючи напад на персонал на території АЕС, захист усіх систем безпеки та безпеки на АЕС, зовнішніх ліній електропередач та моніторинг дотримання вищезазначених принципів.

“Пан Гроссі відмовився від попереднього плану безпеки, який передбачав зону безпеки навколо станції, — коментує Олександр Омельченко, — Зараз це той же план, але в дещо звуженому форматі. Але я знову вважаю, що це безперспективно”.

За якої умови росія виконає вимоги МАГАТЕ щодо ЗАЕС

На думку експерта, Росія має два основні завдання: ядерний шантаж і легалізація за рахунок ядерного шантажу російської компанії “Росатом” через свої дочірні структури, які і прагнуть впливати на ЗАЕС.

“Формально, останні зареєстровані в Москві — керуюча та керівна компанія, яка функціонує. А фактично все здійснює компанія “Росатом”. Зараз я не бачу жодних перспектив у міжнародному плані щодо безпеки. Якщо тільки не буде посилено тиск на “Росатом”. Вона розуміє лише жорсткі речі, інакше вона гратиме у голуба миру та звинувачуватиме у всьому Україну”, — назвав єдину умову успіху плану Гроссі Олександр Омельченко

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