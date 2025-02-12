Викрили топового «щура»! На ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ

СБУ викрила топового «щура» фсб у своїх лавах! Затримував зрадника сьогодні зранку особисто Голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ.

Про це повідомляють з посиланням на СБУ «Новини України – НСН».

Василь Малюк повідомив, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності «щура».

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», — сказав Василь Малюк

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

«Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо», — сказав Василь Малюк

На ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ: відео

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За даними слідства, Дмитро Козюра був завербований ще у 2018 році та організував мережу агентів російських спецслужб, які збирали дані про оборонний сектор країни, зокрема, зброю, критичну інфраструктуру та результати обстрілів.

Після вербування він деякий час був “сплячим агентом”, але активізувався наприкінці грудня 2024 року. Для зв’язку з росіянами він використовував конспіративну квартиру в Києві, також отримавши спеціальний телефон із сім-картою та WiFi-роутер. Так він передавав дані, що містять, серед іншого, державну таємницю.

Втім, СБУ знала про дії Козюри та свідомо передавала через нього дезінформацію, водночас обмежуючи доступ співробітника до важливих даних.

Окрім СБУ, про дії фігуранта знали і його близькі родичі – мати та батько, які, за версією СБУ, виправдовували російську агресію.

Тепер Козюрі загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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