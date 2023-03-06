Українці визначилися чи потрібен вихідний на 8 березня. Завершено голосування в «Дії», передає НСН.

Понад 2,1 млн. українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в «Дії», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З них:

Понад 1,3 млн проголосували за те, щоб залишити цей день вихідним.

Ще понад 703 тисячі хотіли б, щоб 8 березня було робочим

І понад 110 тисяч українців не визначились.

Чи залишати вихідний на 8 березня – результати голосування в “Дії”

Результати врахують у Раді перед ухваленням законопроекту.

Чи буде вихідний на 8 березня у цьому році?

Нагадаємо, у 2023 році вихідного на 8 березня не буде через війну.

Річ у тім, що указом президента Володимира Зеленського №64/2022 із 05:30 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан, і Верховна Рада затвердила його відповідним законом. Надалі воєнний стан щоразу продовжували. Одним із наслідків цих рішень стало те, що у 2022 році було скасовано святкові дні – 8 березня, 1 і 9 травня, 28 червня, 24 серпня, 14 жовтня, 25 грудня тощо. Також скасовано неробочі понеділки після Великодня і Трійці. Це відбулося внаслідок дії Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

У 2023 році, поки триває повномасштабна агресія Росії та діє воєнний стан, святкові вихідні скасовуються за тією самою схемою.

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