Українці визначилися чи потрібен вихідний на 8 березня. Завершено голосування в «Дії», передає НСН.
Понад 2,1 млн. українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в «Дії», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
З них:
- Понад 1,3 млн проголосували за те, щоб залишити цей день вихідним.
- Ще понад 703 тисячі хотіли б, щоб 8 березня було робочим
- І понад 110 тисяч українців не визначились.
Чи залишати вихідний на 8 березня – результати голосування в “Дії”
Результати врахують у Раді перед ухваленням законопроекту.
Чи буде вихідний на 8 березня у цьому році?
Нагадаємо, у 2023 році вихідного на 8 березня не буде через війну.
Річ у тім, що указом президента Володимира Зеленського №64/2022 із 05:30 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан, і Верховна Рада затвердила його відповідним законом. Надалі воєнний стан щоразу продовжували. Одним із наслідків цих рішень стало те, що у 2022 році було скасовано святкові дні – 8 березня, 1 і 9 травня, 28 червня, 24 серпня, 14 жовтня, 25 грудня тощо. Також скасовано неробочі понеділки після Великодня і Трійці. Це відбулося внаслідок дії Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.
У 2023 році, поки триває повномасштабна агресія Росії та діє воєнний стан, святкові вихідні скасовуються за тією самою схемою.
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