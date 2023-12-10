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Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)
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Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

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Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його доставлять на 24 вокзали (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України 10 грудня. Його передали словацькі скаути закарпатським пластунам, передає НСН. Про це повідоміли Держприкордонслужба України та Закарпатська ОВА. А Укрзалізниця інформує, що вже завтра доставить вогонь на 24 вокзали України

Вифлеємський вогонь миру прибув до України зі Словаччини. його передано українським пластунам в міжнародному пішохідному пункті пропуску “Малі Селменці”; далі Вифлеємський вогонь передаватимуть у храми та дитячі будинки.

Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах,  – інформує Держприкордонслужба  України

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його доставлять на 24 вокзали (фото)

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, Вифлеємський вогонь було передано у Кафедральний греко-католицькому соборі в Ужгороді, а далі його передаватимуть у храми та дитячі будинки.

Він є символом доброї справи і підтримки, традиційно поширюється з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Молимося за наших захисників, народ та країну в ці складні для всіх нас часи, – написав Віктор Микита

Вифлеємський вогонь миру доставлять на 24 вокзали

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його доставлять на 24 вокзали (фото)

Укрзалізниця вже втретє доставить Віфлеємський вогонь на вокзали. І обіцяє зробити це менше, ніж за добу.

10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу, – йдеться у повідомленні

Вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах

  • Києва,
  • Вінниці,
  • Хмельницького,
  • Рівного,
  • Сум,
  • Чернівців,
  • Дніпра,
  • Івано-Франківська,
  • Чернігова,
  • Луцька,
  • Одеси,
  • Полтави,
  • Херсону,
  • Миколаєва,
  • Запоріжжя,
  • Черкас,
  • Харкова,
  • Львова,
  • Ужгорода,
  • Тернополя,
  • Коростеня,
  • Знамʼянки,
  • Ізюму,
  • Покровська,

На цих вокзалах будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його доставлять на 24 вокзали (фото)

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Вифлеємський вогонь миру прибув до України: фото, відео

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його доставлять на 24 вокзали (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

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