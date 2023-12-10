Вифлеємський вогонь миру прибув до України: його можна взяти на 24 вокзалах (фото)

Вифлеємський вогонь миру прибув до України 10 грудня. Його передали словацькі скаути закарпатським пластунам, передає НСН. Про це повідоміли Держприкордонслужба України та Закарпатська ОВА. А Укрзалізниця інформує, що вже завтра доставить вогонь на 24 вокзали України

Вифлеємський вогонь миру прибув до України зі Словаччини. його передано українським пластунам в міжнародному пішохідному пункті пропуску “Малі Селменці”; далі Вифлеємський вогонь передаватимуть у храми та дитячі будинки.

Від вогню запалили лампадки і свічки. Їх порозвозять по всій Україні, а також запалять у прикордонних підрозділах, – інформує Держприкордонслужба України

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, Вифлеємський вогонь було передано у Кафедральний греко-католицькому соборі в Ужгороді, а далі його передаватимуть у храми та дитячі будинки.

Він є символом доброї справи і підтримки, традиційно поширюється з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Молимося за наших захисників, народ та країну в ці складні для всіх нас часи, – написав Віктор Микита

Вифлеємський вогонь миру доставлять на 24 вокзали

Укрзалізниця вже втретє доставить Віфлеємський вогонь на вокзали. І обіцяє зробити це менше, ніж за добу.

10 грудня о 18:40 відбулася передача Вогню від скаутської організації «Пласт» представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставлять Вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму менш ніж за добу, – йдеться у повідомленні

Вже 11 грудня будь-хто зможе отримати Вогонь для свого дому на вокзалах

Києва,

Вінниці,

Хмельницького,

Рівного,

Сум,

Чернівців,

Дніпра,

Івано-Франківська,

Чернігова,

Луцька,

Одеси,

Полтави,

Херсону,

Миколаєва,

Запоріжжя,

Черкас,

Харкова,

Львова,

Ужгорода,

Тернополя,

Коростеня,

Знамʼянки,

Ізюму,

Покровська,

На цих вокзалах будуть встановлені безпечні стенди з Вифлеємським вогнем миру.

Поширюємо вогонь добра та продовжуємо рух до перемоги! – закликають в Укрзалізниці

Вифлеємський вогонь миру прибув до України: фото, відео

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