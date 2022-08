Вибухи в Новофедорівці: російська «влада» Криму заявила про несподівано велику шкоду

Російська «влада» Криму заявила про несподівано велику шкоду, яку спричинили вибухи в Новофедорівці 9 серпня. Про це пише видання Меридіан Севастополь, передає NNS.

Але реальні втрати можуть бути ще більшими, – зазначає видання.

Наступного дня після вибухів на військовому аеродромі «Сакі» кримська «влада» оприлюднила несподівано велику шкоду від події, про яку Міноборони Росії ще напередодні повідомляло як про незначну. Однак у середу з’ясувалося: лише цивільній інфраструктурі завдано збитків на 200 мільйонів рублів. Але реальні втрати можуть бути ще більшими: Київ повідомив про знищення 10 військових літаків вартістю до 5 мільярдів рублів кожен.

Як повідомив «Комерсант» з посиланням на «владу» Криму, у Новофедорівці пошкоджено 62 багатоповерхові житлові будинки, кілька десятків приватних будинків, 20 комерційних об’єктів, а також кілька десятків автомобілів. До 14 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вибухів.

У пунктах тимчасового розміщення перебувають 252 особи, повідомив російський «голова» Криму Сергій Аксьонов. У Новофедорівці та розташованій неподалік Михайлівці відключено газ. Розбір завалів має розпочатися після завершення слідчих дій, додав Аксьонов.

Зовсім інакше про подію розповідали напередодні. З посиланням на Міністерство оборони Росії агентства повідомляли, що «вогневого впливу на об’єкт не зафіксовано, авіаційну техніку на аеродромі не пошкоджено». З найближчих будинків евакуювали 30 людей, писали агенції.

За даними офіційного представника повітряних сил ЗСУ, серйозно постраждала і техніка на аеродромі: внаслідок вибухів було знищено близько 10 військових літаків, у тому числі винищувачі Су-30СМ, Су-24МР та транспортний Іл-76.

Якщо це так, то збитки можуть становити мільярди рублів. Новий Су-30СМ коштує близько 30 мільйонів доларів (понад 1,8 мільярда рублів), Іл-76 – 3,5-5 мільярдів, – зазначає видання.

Аеродром «Сакі», де напередодні сталися вибухи, знаходиться більш ніж за 300 км від найближчих українських позицій. Міноборони Росії стверджувало, що причиною вибухів стала детонація боєприпасів, а авіаційна техніка в результаті не була пошкоджена.

Високопосадовець сказав The New York Times, що в нападі на аеродром брали участь партизани. Співрозмовник не уточнив, яку роль вони грали в атаці. The Washington Post із посиланням на джерело в українському уряді писало, що вибухи на аеродромі стали результатом операції українського спецназу.

