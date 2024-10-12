В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету: як вона виглядає (фото, відео)

В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету. Вона присвячена “Силам логістики Збройних Сил України ”.

Про це сьогодні повідомили у Генштабі ЗСУ, передають «Новини України – НСН».

10 мільйонів монет номіналом 10 гривень, присвячені “Силам логістики Збройних Сил України ”, вводить в обіг Національний банк України.

Випустити таку пам’ятну монету вирішили на знак подяки. Це стало своєрідним визнанням важливості та героїзму військових логістів, які створюють безперебійне та надійне забезпечення Сил оборони України під час опору і відсічі російській збройній агресії.

В операційній залі Національного банку України відбулася презентація нової пам’ятної монети із серії “Збройні Сили України”, яку провели заступник Голови Національного банку України Олексій ШАБАН та заступник командувача Сил логістики Збройних Сил України полковник Сергій АРТАМОЩЕНКО.

В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету: як вона виглядає

Головним елементом десятигривенника є зображення наберетного знаку “Сил логістики Збройних Сил України”, де в основі стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’я донизу лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі. На реверсі розміщено написи “Сталева міць, непохитна воля!”

“Ми хочемо, щоб викарбувані монети, які кожного дня будуть потрапляти в руки українців, нагадували би їм про воїнів-логістів, і щоб це також ставало приводом для вшанування фахівців логістичного забезпечення українського війська, що боронить нашу державу і її незалежність – сказав Олексій ШАБАН, вручаючи перші примірники нової нумізматики

У свою чергу, полковник Сергій АРТАМОЩЕНКО презентував до Музею грошей Національного банку України Нагрудний знак Командування Сил логістики ЗС України, затверджений Головнокомандувачем Збройних Сил України, за номером 0001.

За матеріалами комунікаційного підрозділу Командування Сил логістики ЗСУ.

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