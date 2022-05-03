ВР заборонила проросійські партії в Україні

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні третього травня заборонила проросійські партії в Україні, передає NNS, посилаючись на Детектор Медіа. За заборону проголосували в тому числі колишні члени проросійської фракції «ОПЗЖ».

Верховна Рада України 3 травня заборонила діяльність проросійських партій: відповідний законопроєкт №7172-1 підтримали 330 народних депутатів. Про це повідомив у телеграмі нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Він також показав результати голосування по фракціях. За словами Железняка, документ підтримали 17 нардепів вже колишньої проросійської фракції «ОПЗЖ». Зокрема, 12 депутатів з нової групи «Платформа за життя та мир» та ще п’ятеро депутатів з «ОПЗЖ» які зараз позафракційні.

19 березня 2022 року стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України вирішила призупинити роботу українських партій, які мають зв’язки з Росією. Серед них «ОПЗЖ», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», партія «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

8 березня головою політради «Опозиційної платформи — За життя» замість Віктора Медведчука став Юрій Бойко. Державне бюро розслідувань провело обшуки у низки нардепів із «ОПЗЖ» і знайшло зброю. Низка народних депутатів, зокрема Вадим Столар, вийшла зі складу фракції «ОПЗЖ» у Верховній Раді та з фракцій цієї партії в низці місцевих рад.

Закон «Про правовий режим воєнного стану» дає владі право «піднімати питання про заборону діяльності політичних партій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення».

На головному фото, зробленому 3 лютого 2021 року, – члени ОПЗЖ. В той день Рабінович назвав Зеленського фашистським дияволом і заспівав “Вставай страна огромная” з трибуни ВР.