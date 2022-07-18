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Ворог завдає авіаударів на різних напрямках: війна в Україні 18 липня – ситуація на фронті і втрати противника

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Повномасштабна війна в Україні 18 липня триває вже сто сорок п’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському та Поліському напрямках без змін.
  • На Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
  • На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.
  • На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.
  • На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили.
  • На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби  ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли.

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Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

  • На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

Корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 38450 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
  • артилерійських систем– 849 (+3) од,
  • РСЗВ – 248 (+0) од,
  • засоби ППО – 113 (+3) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 690 (+2),
  • крилаті ракети – 166 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2753 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському  напрямку.

Дані уточнюються

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