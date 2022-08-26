Ворог втратив 400 солдат за добу, але не припиняє спроби наступу: війна в Україні 26 серпня – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 26 серпня триває вже сто вісімдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Із ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури біля сіл Шалигіне, Шевченкове та Катеринівка Сумської області.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об’єкти в районах населених пунктів Харків, Соснівка, Дементіївка, Слатине, Борщова, Перемога, Руські Тишки, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка. Продовжив активно задіювати БпЛА для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.
- На Слов’янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.
- На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури із артилерійських систем неподалік Івано-Дар’ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.
- На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.
- На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували вогневе ураження територій біля Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки та Великої Новосілки з танків та артилерії різних типів.
- На Запорізькому напрямку ворог із наявного озброєння обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Малинівка, Білогірʼя, Дорожнянка, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка, Шевченко, Времівка, Щербаки, Новосілка, Полтавка та Новопіль.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.
Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання російських окупантів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46250 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків ‒ 1936 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,
- артилерійських систем – 1040 (+3) од,
- РСЗВ – 272 (+0) од,
- засоби ППО – 148 (+0) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6),
- крилаті ракети – 196 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од,
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.