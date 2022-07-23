Ворог втратив 240 солдат і відійшов від Вугледарської ТЕС: війна в Україні 23 липня – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 23 липня триває вже сто п’ятдесяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.
- На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.
- Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.
- На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.
Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.
Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на визначених напрямках.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1708 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9) од,
- артилерійських систем – 864 (+1) од,
- РСЗВ – 253 (+2) од,
- засоби ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),
- крилаті ракети – 167 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) од,
- спеціальна техніка – 72 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.