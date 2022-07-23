Ворог втратив 240 солдат і відійшов від Вугледарської ТЕС: війна в Україні 23 липня – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 23 липня триває вже сто п’ятдесяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог обстріляв село Миколаївка Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Харківському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

Також активних дій з боку противника не відзначається на Слов’янському напрямку. Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.

Поза пунктами базування перебувають два ворожих носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Українська штурмова і армійська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують завдавати ударів по ворожих опорних пунктах, складах і скупченнях сил окупантів на визначених напрямках.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39240 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1708 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3929 (+9) од,

артилерійських систем – 864 (+1) од,

РСЗВ – 253 (+2) од,

засоби ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1),

крилаті ракети – 167 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) од,

спеціальна техніка – 72 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.