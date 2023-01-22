5 /5
Based on 5 ratings
8
Україна
Тег:
8

Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує – війна в Україні 22 січня

Дата 🕑 3 хв.
Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує - війна в Україні 22 січня
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 22 січня триває вже триста тридцять третю добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує - війна в Україні 22 січня

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і “дронів-камікадзе” залишається по всій Україні.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках – обороняються.

Ситуація на окремих напрямках

Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує - війна в Україні 22 січня

  • За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам’янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське,  Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
  • Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич – Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
  • На Новопавлівському – обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Успіхи ЗСУ

Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує - війна в Україні 22 січня

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників.

Війна в Україні 22 січня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3145 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
  • артилерійських систем  – 2144 (+9) од,
  • РСЗВ – 445 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1892 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

Ворог провалив наступ на двох напрямках, на одному продовжує - війна в Україні 22 січня

ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат — війна в Україні 21 січня

 

 

To Top
Ще новини ⬇