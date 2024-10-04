Ворог отримав завдання максимально наблизитися до 4 обласних центрів, щоб бити КАБами і артою – капітан запасу ВМС ЗСУ

Ворог отримав завдання максимально наблизитися до 4 обласних центрів, щоб отримати можливість бити КАБами і артилерією. Для цього він зосередив на відповідних напрямках загалом до півмільйона військових.

Про таке заявив в ефірі «Еспресо» Андрій Риженко – капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії “Соната”, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, передають «Новини України – НСН».

Ворог отримав завдання максимально наблизитися до 4 обласних центрів

За словами Риженка, ворог намагається максимально наблизитися до Дніпра, Запоріжжя, Харкова і Сум. Він назвав і мету такої задачі.

Якщо подивитися на загальну картину бойових дій на лінії зіткнення, ми побачимо, що росіяни зараз на півдні та сході зосередили надзвичайно велику кількість військ, яка оцінюється приблизно в півмільйона осіб. Коли починалася широкомасштабна агресія, на 7 різних напрямках було 150 тисяч військових. Зараз на трьох напрямках їх кількість практично в три рази більша. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області та наблизитися до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів на відстані 50-70 км. Це робиться для подальшої дестабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та впливу на населення, – заявив капітан запасу ВМС ЗС України

Враховуючи цей факт, Генеральний штаб Збройних сил України аналізує ситуацію, щоб максимально стримати противника у виконанні стратегічного завдання, зокрема здійснення впливів по обласних центрах, каже Риженко.

Про Вугледар

Прокоментував Риженко і ситуацію у Вугледарі.

Вугледар — одна з таких точок, яку вони довго намагалися захопити, зосередивши там серйозні сили. Їм вдалося захопити це місто, що є прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції Збройних сил України. Там було дуже складно, оскільки російська армія використовує тактику виснаження, завалюючи ЗСУ великою кількістю засобів ураження, КАБами, артилерією, реактивною артилерією тощо, – сказав військовий

Нагадаємо, ми повідомляли: Третю добу поспіль Запоріжжя під російськими бомбами: чому КАБи почали долітати до міста