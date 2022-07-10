Ворог відступив під Слов’янськом і втратив гвинтокрил: війна в Україні 10 липня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 10 липня триває вже сто тридцять сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.
- На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
- На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ.
- Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”.
- На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.
- На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.
- На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.
У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали
- особового складу – близько 37300 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1641 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
- артилерійських систем – 834 (+2) од,
- РСЗВ – 247 (+0) од,
- засоби ППО – 108 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),
- крилаті ракети – 155 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од,
- спеціальна техніка – 66 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.