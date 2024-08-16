«Вони найкращі воїни, яких я бачив»: на Курщині воюють колишні українські в’язні

На Курщині воюють колишні українські ув’язнені, які підписали контракт з ЗСУ. Це їх перший досвід участі у цій війні.

Про роботу підрозділу колишніх українських в’язнів розповіло видання Economist, передають «Новини України – НСН».

Як на Курщині воюють колишні українські ув’язнені

Командує підрозділом старший лейтенант з родини військових Назарій Кішак. Він розповів, що його підлеглі вже встигли розбити ворожу колону, коли противник намагався перетнути кордон на північ від одного із населених пунктів РФ, куди увійшли ЗСУ.

Офіцер Кішак каже, що колишні в’язні виявилися найкращими воїнами, яких він бачив. Ще три місяці тому вони сиділи за гратами. А тепер – захищають Україну.

На жаль,, 13 серпня підрозділ втратив свого першого бійця – 24-річного Михайла, засудженого за грабіж.

Нижче – трохи про декого тих, хто зараз воює на Курщині у складі підрозділу українських в’язнів.

Гена “Вікіпедія”

47-річний боєць Гена, він же “Вікіпедія”, був засуджений у 2021 році за вбивство та збройне пограбування. Каже, того дня був нетверезим і намагався купити пива, а охоронець спробував вихопити його зброю, і пістолет вистрілив.

“Я пішов додому, ліг спати, а коли я прокинувся, на мене чекав вітальний комітет”.

За його словами, за три з половиною роки ув’язнення він багато передумав і заспокоївся.

“Не те щоб я бачив багато чого страшного. Просто росіянин без верхньої половини. Нижня половина є, а верхньої немає. Нічого особливого”, — розповів Гена про побачене на війні

Саша “Бахмут”

Інший боєць – 55-річний Саша Бахмут – родом із центральної України, був одним із ув’язнених, які виступали за новий закон. Наприкінці 2021 року його посадили за стрілянину в людину. Коли через три місяці почалася війна, він звернувся до суду з проханням дозволити йому стати на передову. І врешті потрапив на Курщину.

“Важко описати відчуття. Просто приголомшливо. Ми прийшли сюди. І не тільки потрапили сюди, а фактично перетнули кордон. Ми показали, що ми смілива нація”, — говорить “Бахмут”

Ведуть бої на північ від Суджі

Офіцер Кішак і його бійці зайшли на Курщину 10 серпня, підтримуючи ударну групу елітних підрозділів, які увійшли в Росію 6 серпня. Зараз ексзасуджені ведуть бої далі на північ від Суджі.

Командир каже, що попередній досвід експерименту показує: дати людям другий шанс правильно. Засуджені мають ті ж права, що й звичайні солдати.

Сам офіцер із династії військових — навіть його мати воює на Донбасі.

Засуджені вважають, що їхня нова кар’єра відновила відчуття цілі в житті.

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