Виплати на дітей у 2022 році: що зміниться

Соціальні виплати на дітей у 2022 році – як вони зміняться, NNS розповість, посилаючись на napensii.ua.

У 2022 році українців чекають важливі зміни, пов’язані з виплатою допомоги на дітей, дітей-сиріт, а також при народженні дитини.

Допомога на дітей-сиріт

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей з інвалідністю вона становить 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір допомоги:

для дітей до 6 років становитиме з 1 січня 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн та з 1 грудня – 5 680 грн;

для дітей від 6 до 18 років з 1 січня становитиме 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн та з 1 грудня – 7 082 грн.

Аналогічні розміри виплат встановлюються і дітей-сиріт.

Як зміниться розмір аліментів?

Щодо аліментів, то в Україні встановлено кілька розмірів цих виплат: залежно від доходів батьків та прожиткового мінімуму.

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, яка сплачується батьком або матір’ю у разі, якщо у них низькі доходи, становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини, яка відповідає її віку:

для дітей до 6 років з 1 січня він становитиме 1 050 грн, з 1 липня – 1 100 грн, з 1 грудня – 1 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1 309 грн, з 1 липня – 1 372 грн, з 1 грудня – 1 416 грн.

Рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку, що встановлюється судом у разі достатності доходу платника аліментів, а максимальний розмір аліментів – це 10 прожиткових мінімумів, тобто:

на дитину до 6 років з 1 січня – 21 тис. грн, з 1 липня – 22 010 грн, з 1 грудня – 22 720 грн;

на дитину віком від 6 до 18 років з 1 січня – 26 180 грн, з 1 липня – 27 440 грн, з 1 грудня – 28 330 грн.

Декретні виплати

Термін декретних виплат залежить від кількості дітей, яких жінка виношує:

якщо жінка виношує одну дитину – 126 днів (70 днів до 56 днів після пологів);

якщо жінка виношує двох дітей – 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи, тобто розраховується скільки жінка заробила за останній рік, і потім ця сума ділиться на кількість відпрацьованих днів. Це число і буде платою за день декретного відпустки.

Якщо жінка не працює, вона має право на виплати – від держави це мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто з 1 січня такі виплати становитимуть 620 грн, з 1 липня – 650 грн, з 1 грудня – 671 грн.

Скільки виплачують при народженні дитини

У 2022 році сума виплат при народженні дитини становить 41 280 грн, причому 10 320 грн жінка отримає одразу, а решту суми отримуватиме протягом наступних трьох років, по 860 грн щомісяця.

Пакунок малюка

Пакет малюка батьки можуть отримати грошима або у натуральній формі. У грошовій формі він складає:

з 1 січня – 6300 грн;

з 1 липня – 6603 грн;

з 1 грудня – 6816 грн.

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