Військова допомога від Німеччини – яке озброєння отримає Україна

В Україну надійде військова допомога від Німеччини. Новий пакет включає різноманітне озброєння та обладнання.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.
Цього разу до списку поставок увійшли:
- 22 основні бойові танки LEOPARD 1 A5 із запасними частинами (спільний проєкт із Данією);
- 22 протимінні машини із захистом від засідок (MRAP);
- п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) і дна командирська машина Warthog;
- три самохідні зенітні гармати GEPARD із запасними частинами;
- дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
- 61 тисяча артилерійських снарядів 155 мм.
Також у рамках нового пакета військової допомоги Німеччина передала розвідувальні безпілотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 безпілотних надводних кораблів.
Крім цього, у новому пакеті допомоги значаться:
- інженерні та протимінні машини, включно з шістьма протимінними танками WISENT 1 і броньованою машиною DACHS;
- 16 радарів наземного спостереження і дві системи самозахисту AMPS для вертольотів;
- транспортні та логістичні засоби, включно зі 112 автомобілями і вісьмома автоцистернами Zetros.
Також Німеччина передала Україні озброєння. Зокрема, десять кулеметів MG3 з 500 запасними стволами, 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 100 тисяч патронів до вогнепальної зброї.
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