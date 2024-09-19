Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоВійна

Військова допомога від Німеччини – яке озброєння отримає Україна

Автор -
Журналіст
Військова допомога від Німеччини – яке озброєння отримає Україна

В Україну надійде військова допомога від Німеччини. Новий пакет включає різноманітне озброєння та обладнання.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Цього разу до списку поставок увійшли:

  • 22 основні бойові танки LEOPARD 1 A5 із запасними частинами (спільний проєкт із Данією);
  • 22 протимінні машини із захистом від засідок (MRAP);
  • п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) і дна командирська машина Warthog;
  • три самохідні зенітні гармати GEPARD із запасними частинами;
  • дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;
  • 61 тисяча артилерійських снарядів 155 мм.

Військова допомога від Німеччини – яке озброєння отримає Україна

Також у рамках нового пакета військової допомоги Німеччина передала розвідувальні безпілотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 безпілотних надводних кораблів.

Крім цього, у новому пакеті допомоги значаться:

  • інженерні та протимінні машини, включно з шістьма протимінними танками WISENT 1 і броньованою машиною DACHS;
  • 16 радарів наземного спостереження і дві системи самозахисту AMPS для вертольотів;
  • транспортні та логістичні засоби, включно зі 112 автомобілями і вісьмома автоцистернами Zetros.

Також Німеччина передала Україні озброєння. Зокрема, десять кулеметів MG3 з 500 запасними стволами, 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 100 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Ще новини України: Військова допомога Україні – США скорочують постачання зброї: в чому причина

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×