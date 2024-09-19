Військова допомога від Німеччини – яке озброєння отримає Україна

В Україну надійде військова допомога від Німеччини. Новий пакет включає різноманітне озброєння та обладнання.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

Цього разу до списку поставок увійшли:

22 основні бойові танки LEOPARD 1 A5 із запасними частинами (спільний проєкт із Данією);

22 протимінні машини із захистом від засідок (MRAP);

п’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) і дна командирська машина Warthog;

три самохідні зенітні гармати GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

61 тисяча артилерійських снарядів 155 мм.

Також у рамках нового пакета військової допомоги Німеччина передала розвідувальні безпілотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 безпілотних надводних кораблів.

Крім цього, у новому пакеті допомоги значаться:

інженерні та протимінні машини, включно з шістьма протимінними танками WISENT 1 і броньованою машиною DACHS;

16 радарів наземного спостереження і дві системи самозахисту AMPS для вертольотів;

транспортні та логістичні засоби, включно зі 112 автомобілями і вісьмома автоцистернами Zetros.

Також Німеччина передала Україні озброєння. Зокрема, десять кулеметів MG3 з 500 запасними стволами, 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і 100 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

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