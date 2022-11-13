Куди росія могла перекинути війська з Херсонщини – відповіли в ОК “Південь”

За оцінками різних експертів, на правобережжі Херсонщини могло бути 30 тисяч російських військових. Але 11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Куди росія могла перекинути війська з Херсонщини, розповіли в ОК «Південь», передає NNS.

Після звільнення Херсона та правобережної частини області переформатування російських окупаційних військ цілком можливе на різних напрямках, не лише південному. Російських військових могли перекинути зокрема на Східний фронт. Усі можливі сценарії оцінюються українським командуванням та аналізуються. Про це сьогодні, 13 листопада, в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомила начальниця пресцентру Сил оборони “Південь” Наталія Гуменюк.

“Переформатування російських військ цілком можливе на різних напрямках. І ці сценарії оцінюються українським командуванням та аналізуються з тим, що сили можуть перекидатись навіть до Східного фронту. Тобто ми усвідомлюємо, що може бути перерозподіл із прицілом не лише на південь”, — сказала Гуменюк.

Також вона наголосила, що російські окупанти продовжують підтягувати резерви. Зокрема, вже підтверджено прибуття до Мелітополя (Запорізька область) додаткових мобілізаційних ресурсів.

“Проте ми продовжуватимемо роботу і з вогневого контролю, який вже зараз територіально може дозволяти тримати в напрузі логістичні маршрути саме ті, які вони дуже активно використовують. На Мелітопольському напрямку, зокрема”, — резюмувала начальниця пресцентру.

Гуменюк розповіла, що тікаючи з Херсона, російські війська зазнали значних втрат у техніці. При тому, що в Мінооборони РФ намагаються переконати, що всі війська і техніка переправлені на лівий берег без втрат.

“У принципі все те, що звучить від Міноборони Росії, не відповідає дійсності. А те, що вони справді намагалися переконати всіх, що всі війська переправлені, що вся техніка переправлена, зрозуміло, бо цей же звіт, напевно, вони надали і своєму верховному головнокомандувачу. Їм якось треба було тримати марку. А насправді втрати техніки суттєві, ми ще підраховуємо, тому вони, натхненні тим, що цифра не озвучена, можуть собі дозволити поки такі заяви. Але ми обов’язково підіб’ємо підсумки”, — резюмувала Гуменюк.

Куди росія могла перекинути війська з Херсонщини – відео

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