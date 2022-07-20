Війна в Україні знаходиться на вирішальній стадії. Таку заяву зробили у Пентагоні, передає NNS.

Бойові дії в Україні перебувають на завершальній стадії, тому військова допомога Заходу має натепер вирішальне значення. Про це під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Ідеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною”, — сказав він.

Остін наголосив, що США продовжать підтримувати Україну.

“Росія думає, що може протриматися довше, ніж Україна, протриматися довше за нас. Але це лише черговий з низки прорахунків Росії. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо віддані своїм зобов’язанням і будемо на висоті”, — переконаний він.

Очільник Пентагону зазначив, що Путін переоцінив військову міць Росії й водночас недооцінив українців. Він додав, що Київ отримає всі потрібні технології, боєприпаси й вогневу міць для самооборони.