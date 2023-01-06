Війна в Україні 6 січня: що відбувається на фронті сьогодні, які втрати у противника

Повномасштабна війна в Україні 6 січня триває вже триста сімнадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Тавільжанка, Дворічна, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Озарянівку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневе ураження потрапили Красногорівка, Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляно Микільське, Вугледар та Пречистівку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Чорнобаївка та Токарівка.

Що відбувається на окупованих територіях

У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

За наявною інформацією, з 1 січня, у місті Донецьк, співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік.

У звʼязку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, у місті Старобільськ Луганської області противник посилив адміністративний та контррозвідувальний режими. Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Війна в Україні 6 січня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 110250 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засоби ППО ‒ 215 (+0) од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 182 (+0).

Дані уточнюються.

ЗСУ збили ворожий гелікоптер, знищили 750 окупантів, завдали потужних ударів на Херсонщині – війна в Україні 3 січня