Війна в Україні 25 травня: ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 25 травня триває вже дев’яносто першу добу. Дані про ситуацію на фронті станом на ранок і втрати противника (загальні і за добу) NNS надає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Ворог активізував застосування авіації для підтримання наступу свого наземного угруповання. У зв’язку з недостатньою кількістю запасів високоточної ракетної зброї противник здійснює пошук інших способів ураження критично важливих та військових об’єктів на території України.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території російської федерації.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

На Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

З метою ведення бойових дій та поповнення значних втрат у живій силі та техніці на території України російські окупанти формують резервні підрозділи зі складу Південного військового округу.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони на зазначеному напрямку знищили шість БпЛА типу “Орлан-10” та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс “ZALA”.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно склали

особового складу близько 29450 (+100) осіб ліквідовано

танків ‒ 1305 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3213 (+19) од,

артилерійських систем– 606 (+0) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 206 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 (+11),

крилаті ракети – 112 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2217 (+5) од,

спеціальна техніка – 44 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку.