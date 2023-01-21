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ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат – війна в Україні 21 січня

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ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат - війна в Україні 21 січня
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 21 січня триває вже триста тридцять другу добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Протягом доби противник завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Ситуація на окремих напрямках

ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат - війна в Україні 21 січня

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах з Україною утримуються певні підрозділи противника, проте наступальних угруповань ворога не виявлено. Силами і засобами збройних сил російської федерації, перекинутими до республіки білорусь, активно ведеться розвідка об’єктів суміжних держав, включно з Україною.
  • Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Площанка, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку та Велику Новосілку Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.
  • На Херсонському напрямку окупанти вчергове обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Марганець і Нікополь Дніпропетровської області та Антонівку і Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат - війна в Україні 21 січня

Противник щодня зазнає втрат у розв’язаній ним війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області.

Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.

Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та 4 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, наші захисники збили 2 розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та «Мерлін-ВР».

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

Війна в Україні 21 січня: втрати окупантів

  • Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.23 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 120160 (+860) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3140 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6256 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2135 (+6) од,
  • РСЗВ – 443 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 193 (+3).

Дані уточнюються.

ЗСУ відбили ворожі атаки у двох областях, ворог втратив 860 солдат - війна в Україні 21 січня

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