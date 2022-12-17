Ворог відводить війська з Каховки і Нової Каховки – війна в Україні 17 грудня, ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 17 грудня триває вже двісті дев’яносто сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів. Зокрема це – Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза авіаційних та ракетних ударів противника по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки – Луганської.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині.

Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством російської федерації.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Війна в Україні 17 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2985 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,

артилерійських систем – 1947 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 1648 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+61),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Дані уточнюються.

Джерело – Генштаб ЗСУ