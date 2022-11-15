Ворог наступає на трьох напрямках і несе великі втрати: війна в Україні 15 листопада, ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 15 листопада триває вже двісті шістдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Війна в Україні 15 листопада: ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. В населеному пункті Новоайдар російські загарбники, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої «адміністрації» для уточнення даних.

Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 82080 (+710) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2861 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25) од,

артилерійських систем – 1850 (+11) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 208 (+2) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 4351 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Дані уточнюються.

Джерело – Генштаб ЗСУ

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