Війна 10 років і тільки повне знищення: в ISW розповіли, до чого Кремль готує Росію

В Американському інституті вивчення війни (ISW) розповіли, до чого Кремль готує Росію. Війна 10 років, а єдиним бажаним для Путіна її кінцем є повне знищення української держави та народу.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW, передають «Новини України – НСН».

Війна 10 років і тільки повне знищення України

Кремль готує росіян до довгої війни в Україні, яка може тривати ще 10 років. Мета війни – руйнація української державності. Також Росія готова до переговорів з Україною, але лише на своїх умовах.

Аналітики зазначають, що Медведєв у коментарі російському виданню «Аргументи та факти» 17 липня сказав, що «недаремно» генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може приєднатися до Альянсу протягом наступних десяти років. Медведєв заявив, що Україна «ніколи» не приєднається до НАТО, тому що керівництво НАТО зміниться до 2034 року і тому, що «цілком можливо, що горезвісна країна 404 також не існуватиме».

В Інституті зазначають, що Медведєв прямо не сказав, що Україна припинить своє існування до 2034 року. Однак російські ЗМІ, зокрема кремлівський інформаційний канал ТАРС, негайно почали публікувати статті із заголовками типу «Медведєв визнав, що у 2034 році України не буде» та «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року».

Експерти вважають, що така інтерпретація має на меті сформувати в РФ громадські очікування, що Росія зможе виграти війну і досягти своєї мети. Йдеться про знищення української державності упродовж десяти років. В ISW зазначили, що цей кремлівський наратив також прямо підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова «вести переговори» про «мир» з Україною, і надалі підкреслює, що єдиним бажаним для Кремля кінцем війни є повне знищення української держави та народу .

«Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо вони базуються на викоріненні України та її народу протягом найближчих десяти років», – йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни

РФ хоче лише капітуляції України

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Про це свідчать жорсткі та безкомпромісні умови Кремля для ведення мирних переговорів, рівнозначних капітуляції України.

При цьому, як зазначали в ISW, соцопитування показує, що українці масово виключають вимоги Росії щодо повної капітуляції України, що робить умови Кремля для завершення війни абсолютно необґрунтованими та непопулярними. Так, 83% респондентів відкидають заяву диктатора Володимира Путіна про те, що Україна має віддати під контроль Росії Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. А 58% респондентів опитування заявили, що Україна не повинна зміцнювати у Конституції нейтральний, позаблоковий та без’ядерний статус, на чому наполягає Москва.

Нагадаємо, раніше ми писали: Ще мінімум 3-4 роки: прогноз війни в Україні від НАТО і рішення саміту

А також: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті