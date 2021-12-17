Вихідні будуть зі снігом та морозами – яким областям бути готовими

Погода в Україні на суботу, 18 грудня, в день Святого Миколая, 19 грудня, принесе сніг і похолодання.

У більшості регіонів сніг розпочнеться ще в ніч на 18 грудня і з невеликими перервами буде йти весь день. Тільки в Миколаївській і Запорізькій областях без опадів, також, можливо, снігопад обійде Полтавську, Харківську та Сумську області. У неділю ситуація з опадами трохи зміниться – у всіх регіонах буде сніжно.

На півдні, а також у Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 18 грудня очікується невеликий сніг. Температура повітря при цьому складе 0…-4 градуси, але із-за високої вологості буде відчуватися холодніше. На решті території пройде сніг, місцями сильний, а стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів.

На високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей безперервно йде сніг, є небезпека сходження лавин на крутих схилах (другий помірний рівень). Температура повітря 18 грудня складе: на заході вдень 0…+3, а вночі -1…-3, на півночі вдень -1…+2, а вночі 0…-4, на сході вдень -1…+1, так і вночі, на півдні вдень +1…+4, а вночі -1…+2, в центрі вдень -1…+2, а вночі -1…-3.

У неділю снігопади покинуть південні регіони. Там буде сонячно. Температура повітря 19 грудня практично не зміниться в порівнянні з 18 грудня. У Києві В суботу вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0. У неділю сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.