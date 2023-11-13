«Відведення російських військ на Херсонщині» – це ІПСО

В Центрі національного спротиву прокоментували інформацію про нібито відведення російських військ на Херсонщині. Тут назвали її ворожою ІПСО, передає НСН.

Росіяни не відводять війська з лівого берега Херсонської області. Вкиди про перегрупування є частиною інформаційної операції проти України. Насправді ж відведення російських військ із лівого берега Херсонської області не зафіксовано.

Про це заявили у Центрі національного спротиву.

Російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України, – йдеться у повідомленні 13 листопада

Але в ЦНС впевнені, що відхід російських військ із Херсонської області – справа часу.

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