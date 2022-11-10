Відступ росіян з Херсона – чи буде він пасткою для України

В ISW розповіли, чи стане пасткою для України відступ росіян з Херсона. Про це експерти з американського Інституту вивчення війни написали у своєму щоденному звіті, передає NNS.

Відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра став наслідком успішних операцій Збройних сил України, а не пасткою окупантів, – вважають аналітики.

Вони зазначають, що український контрнаступ на Херсонському напрямку від серпня – це скоординована кампанія з перехоплення. Вона була спрямована на те, щоби змусити російські війська відійти за Дніпро, не вимагаючи великих наземних операцій. Ця кампанія, ймовірно, мала успіх.

Українські війська вели постійні атаки на мости через річку Дніпро та завдавали ударів по вузлах постачання та складах боєприпасів на березі Дніпра, що знижувало можливості російських військ щодо постачання угруповання на правому березі.

Українські сили поєднували ці удари з обережними та успішними наземними атаками по ключових точках, таких як Давидів Брід.

Російські джерела зазначають, що виведення військ є природним наслідком точкових та систематичних українських ударів, які позбавили російське угруповання на правому березі основних артерій постачання, що поступово виснажило їхню загальну чисельність та можливості, зазначають аналітики.

«Виведення російських військ з правого берега Дніпра навряд чи буде пасткою, призначеною для того, щоб заманити українські війська у важкий бій під Херсоном, як припускають деякі українські та західні джерела», – вважають експерти.

ISW раніше спостерігав безліч ознак того, що російські сили, військові та економічні засоби, а також окупаційні елементи неухильно відводяться з правого берега річки Дніпро. Російські офіційні особи очікували і готувалися до відступу, тому дуже малоймовірно, що це кампанія з обману ЗСУ.

Російське командування, безумовно, намагатиметься сповільнити наступ українських військ, щоб забезпечити впорядкований відхід, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому місті Херсоні, але ці бойові дії стануть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у доброму стані, зазначили в ISW.

Нагадаємо, 9 листопада новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армії рф важко втримувати угруповання на правому березі Дніпра, після чого міністр оборони рф Шойгу погодився відвести війська.

Напередодні одразу кілька мостів на правому березі Херсонської області зруйновані в результаті підривів.

Рішення про виведення російських військ з Херсона спричинило бурхливу реакцію у російському суспільстві. Росіяни обурені і розчаровані тим, що їх армія знову відступає. Вони все більше усвідомлюють, що пропаганда брехала їм, обіцяючи швидку перемогу над Україною.

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