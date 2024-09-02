Відстрочка для студентів, що виїхали за кордон з території бойових дій: важлива заява Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції зробили важливу заяву, прокоментувавши, як має надаватися відстрочка для студентів, що виїхали за кордон з території активних бойових дій і в чому наразі існує проблема.

Інформація оприлюднена сьогодні, 2 вересня, передають «Новини України – НСН»

При зарахуванні до закладу освіти відстрочка від військового обліку має надаватися незалежно від дати виїзду особи з території активних бойових дій за кордон, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

У ході засідання представник МОН доповідав про стан виконання пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487.

Відстрочка для студентів, що виїхали за кордон – у чому проблема

У Мінреінтеграції нагадують, що 9 липня 2024 року Уряд ухвалив зміни до пункту 34 Порядку. Згідно з ними, в умовах воєнного стану зарахування на навчання до закладів освіти громадян, які підлягають військовому обліку та перебувають на ТОТ або вибули з ТОТ та територій активних бойових дій за кордон, здійснюється з відстроченням взяття їх на військовий облік.

МОН надало методичні рекомендації для закладів вищої і фахової передвищої освіти щодо виконання пункту 34 Порядку. Однак під питанням опинилися громадяни, які виїхали за кордон з населених пунктів, що на момент виїзду не належали до територій активних бойових дій.

«Ці зміни повинні стосуватися всіх громадян, незалежно від того, коли саме вони виїхали. Головна вимога — щоб населений пункт належав до територій активних бойових дій на момент звернення громадянина», — наголосила Віцепрем’єрка

Ірина Верещук доручила МОН доопрацювати цей аспект.

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