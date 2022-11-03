Відпустки військовим під час війни – Рада схвалила законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада схвалили у першому читанні законопроєкт, згідно з яким пропонують дозволити відпустки військовим під час війни, передає NNS, посилаючись на Радіо Свобода.

Про це депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.

За його словами, 330 парламентаріїв підтримали проєкт закону №8081 «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану».

Автори документа пропонують установити, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Згідно з чинним українським законодавством, під час воєнного стану відпустки для військовослужбовців не передбачені. Наразі бійця можуть відпустити з місця служби для лікування (і повʼязаної з ним реабілітації), в разі смерті близького родича або в інших подібних випадках.

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