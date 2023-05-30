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ВР збільшує відпустки військових до 40 днів: закон прийняли за основу у першому читанні

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ВР збільшує відпустки військових до 40 днів: закон прийняли за основу у першому читанні
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Верховна Рада України збільшує відпустки військових до 40 днів. Сьогодні за основу було прийнято відповідний законопроєкт, передає НСН, посилаючись на нардепа Олексія Гончаренка.

“За” проголосувало 333 нардепи. Законопроєкт прийнятий за основу у першому читанні, остаточне ухвалення його відбудеться у найближчі тижні.

ВР збільшує відпустки військових до 40 днів: закон прийняли за основу у першому читанні

30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами надаватимуть військовим без урахування проїзду в межах України до місця проживання, але не більше двох діб в один бік.

Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами. Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проживання.

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