Президент Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня. Першим питанням, яке він підняв під час свого виступу стало відновлення контролю над ЗАЕС. Також глава України говорив про загрозу нових ударів по енергетиці з боку Росії, про формулу миру тощо.

«Новини України – НСН» зібрали основні цитати Зеленського.

Відновлення контролю над ЗАЕС, удари по енергетиці, формула миру: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Ядерна безпека та загроза на Запорізькій АЕС

Зеленський наголосив на важливості відновлення контролю України над ЗАЕС, яка є найбільшим джерелом радіаційної небезпеки в Європі. Це питання є пріоритетом української безпеки, оскільки окупація цього об’єкта Росією створює загрозу ядерної аварії. Президент також відзначив ухвалення резолюції Генасамблеї ООН про безпеку ядерних об’єктів в Україні, підкреслюючи необхідність тиску на Російську Федерацію.

Загроза ударів по електростанціях

Внаслідок російських атак знищено всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій, тому потенційно мільйони людей можуть залишитися без тепла взимку. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН

Він зазначив, що унаслідок російських атак в Україні знищено 80% енергогенерації.

Ось так російський диктатор Володимир Путін готується до зими – сподівається помучити мільйони, мільйони українців. Звичайні сім’ї – жінки, діти. Звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та здатися, – сказав президент

За словами Зеленського, нещодавно він отримав звіт від розвідки, в якому йдеться, що Путін планує атаки на атомні об’єкти України та інфраструктуру, щоб від’єднати ядерні реактори від системи постачання.

За допомогою супутників, до речі, пані та панове, супутників інших країн, Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших атомних електростанцій, – наголосив він

Президент зазначив, що будь-який ракетний або дроновий удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи.

Такий день ніколи не повинен настати. І Москва має це розуміти. І це, зокрема, залежить від вашої рішучості чинити тиск на агресора. Це атомні електростанції, вони мають бути безпечними, – сказав Зеленський

Формула миру

Зеленський презентував свою ініціативу «Формула миру», яка містить комплексну стратегію припинення війни та гарантування безпеки. Ця формула містить такі ключові аспекти, як відновлення ядерної та енергетичної безпеки, повернення всіх полонених та примусово депортованих, забезпечення територіальної цілісності України, притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, та недопущення ескалації війни.

І ми маємо не допустити другої чи третьої фази цього російського вторгнення. І нам потрібно чітко заявити: війна закінчилася. Це і є Формула миру. Що з цього може бути неприйнятним для тих, хто дотримується Статуту ООН? – заявив президент

Засудження колоніальних підходів та імперських амбіцій

Зеленський розкритикував Росію за її спроби відновлення колоніальної практики та територіальної експансії, а також нагадав, хто друзі у РФ, згадавши про підтримку з боку країн на кшталт Ірану та Північної Кореї.

Зеленський також поставив під сумнів справжні наміри Бразилії та Китаю, коли ці дві країни проголошують формулу миру.

Коли китайсько-бразильський дует переростає у хор голосів – із кимось в Європі, кимось в Африці – і вони пропонують щось альтернативне справедливому миру, то постає питання: яким є їхній справжній інтерес?” – сказав президент України

Заклик до об’єднання міжнародної спільноти:

Президент підкреслив необхідність міжнародної підтримки України, закликавши світ бути єдиним у своїй позиції та діяти відповідно до принципів Статуту ООН. Він наголосив, що будь-які паралельні мирні плани, які не враховують українських інтересів, лише сприяють продовженню агресії.

Повний текст виступу Зеленського можна побачити ТУТ.