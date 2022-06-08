ВІДЕО: Тикток-війська Кадирова влаштували бій з кущами

Тикток-війська Кадирова вчергове виставили себе посміховиськом. На цей раз вони влаштували бій з кущами.

У мережі з’явилося відео, як бійці Рамзана Кадирова йдуть дорогою і раптово нападають на кущі. Відео бойових тиктокерів з’явилося на каналі Інсайдер UA, передає NNS.

“Якби був у “зеленці” справді хтось сидів би, всі ці тиктокери вже давно лежали б на землі”, – коментує відео автор повідомлення.

На запису ми бачимо, як кадирівці грізно кричать і стріляють по кущам.

Війська Кадирова «славляться» своїми безглуздими відео та погрозами. Також вони майстри знущатися над беззбройними. А от справжніх бойових успіхів за ними помічено не було.