Від 135 гривень: українцям розповіли про найвигідніші тарифи Київстар, Vodafone і lifecell

українцям розповіли про найвигідніші тарифи мобільних операторів Київстар, Vodafone і lifecell, передає NNS, посилаючись на УНІАН.

Тарифи Київстар

В ‘арсеналі’ мобільного оператора 5 недорогих тарифів передплаченого зв’язку.

Найдешевший – ‘Твій старт’. Його вартість становить – 135 гривень на місяць. Абоненту надається безлімітний зв’язок у мережі Київстар, 5 Гб інтернету, а також 100 хвилин на дзвінки на інші мобільні мережі та за кордон – Польщу, Італію, Німеччину, Чехію, Узбекистан, Ізраїль, США, Канаду, Китай та Індію.

Також є тариф, який включає безлімітне користування інтернетом. Тарифний план ‘Твій максимум’ коштує 350 гривень за чотири тижні. До нього також входять безлімітні дзвінки всередині мережі, 300 смс по Україні, а також 300 хвилин на інших операторів, у тому числі за кордон, а саме Польщу, Італію, Німеччину, Чехію, Узбекистан, Ізраїль, США, Канаду, Китай та Індію.

Тарифи Vodafone

Найдешевший тариф Vodafone – ‘Джойс’ за 135 гривень на місяць. До тарифу включено 10 Гб Інтернету, 1000 хвилин на всі номери по Україні.

З безлімітним інтернетом у компанії також лише один тариф Vodafone SuperNet Unlim за 300 гривень на місяць. До нього також входить безліміт на дзвінки всередині мережі, 400 хвилин на дзвінки на інші мережі, 50 хвилин на дзвінки до 16 країн, а саме: Великобританія, Греція, Данія, Індія, Іспанія, Канада, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина , США, Угорщина, Франція, Чехія та Швеція.

Тарифи lifecell

Найдешевший тариф lifecell – ‘Просто Лайф’. Вартість пакету послуг на 4 тижні – 120 гривень. Також до нього входять 8 Гб Інтернету, 300 хвилин на всі мобільні номери в Україні та безліміт на дзвінки всередині мережі.

Lifecell має два тарифи з безлімітним інтернетом – ‘Вільний Лайф’ і ‘Platinum Лайф’. Перший тарифний план коштуватиме 275 гривень за чотири тижні, а другий – 400 гривень.

Купуючи тариф ‘Вільний Лайф’, абонент також отримає 1600 хвилин на дзвінки по Україні та безліміт всередині мережі.

‘Platinum Лайф’ же включає безліміт всередині мережі, 3 тисячі хвилин на інші номери в Україні, 50 хвилин на дзвінки за кордон, а також 500 Мб інтернет в роумінгу.

Бюджетні тарифи від Київстар, Vodafone та lifecell на 2022 рік