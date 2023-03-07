Верховна Рада розгляне законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві пари – подробиці

Верховна Рада України розгляне законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві пари. 9 місяців над ним працювали громадські організації «ЛГБТ-військові за рівні права» та «Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA», передає НСН.

Цей законопроєкт має на меті допомогти одностатевим парам, визначити питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті партнера чи партнерки.

Депутати розглянуть законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві пари

Як розповіла народна депутатка Інна Совсун, що реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

«Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники — і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше — я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства», сказала нардепка.

Також Інна Совсун нагадала, що в різних підрозділах, видах і родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки, які щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Вона навела найпоширеніші історії, з якими стикаються такі захисники:

«Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі»; «Якщо по якійсь причині я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, так як він мені ніким не являється»; «Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому “200”, то мій партнер не зможе навіть мене поховати».

Ще новини України:

Встановити додаток