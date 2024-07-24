Верховна Рада каже, що не йшла на канікули, а працює без перерви з 24 лютого 2022 року – від самого початку повномасштабного вторгнення.

Відповідна заява з’явилася сьогодні у Телеграм-каналі ВР, передають «Новини України – НСН».

Широко розтиражована заява про те, що нібито Верховна Рада України пішла на канікули, — не відповідає дійсності, – запевняють у парламенті

Верховна Рада зробила заяву

Зазначається, що із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати «канікули», щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі.

Водночас робота у сесійній залі не є єдиним видом діяльності народних депутатів України, – підкреслюють у парламенті

Тут запевняють, що кожен із депутатів працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі), у тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісіях, здійснюють інші заходи парламентського контролю, займаються міжпарламентською діяльністю тощо.

З огляду на те, що вчора було ухвалено рішення сконцентруватися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371 із метою його якнайшвидшого внесення та голосування у залі, парламентарії будуть займатись іншими видами діяльності, зокрема, і тісно пов’язаними з підготовкою цього законопроєкту, – йдеться у повідомленні (від ред. – мається на увазі закон про заборону УПЦ (МП))

Тому ще раз — на жодні «канікули» з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги! – додали у Раді

Нагадаємо, раніше ми писали: Скандал у Раді: депутати розбіглися після блокування трибуни через відмову розглядати заборону УПЦ (МП)