Верещук закликала українських біженців поки що не повертатися з-за кордону

Українських біженців закликали поки що не повертатися з-за кордону. Відповідну заяву зробила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає NNS, посилаючись на РБК-Україна. Названо строки.

Українцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому до весни. Зима може бути складною через терористичні атаки Росії.

“Ви бачите: Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою”, – сказала Верещук.

За її словами, якщо є можливість залишитися поки що перезимувати за кордоном, то варто це зробити.

“Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія… Не треба цього робити. Якщо є можливість – залишитися, поки що перезимувати за кордоном”, – повідомила Верещук.

Міністр додала, що їй би хотілося, аби навесні всі разом відбудовували Харківську, Херсонську області і всі інші міста і села України.

Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з Україною з 24 лютого 2022 року становила 12 млн осіб, при цьому в Україну повернулося 5,3 млн осіб.

Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року